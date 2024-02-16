16 Şub 2024 - 16:23- Ekonomi G:

Hesabı olanlar dikkat! ATM ücretsiz nakit çekim limiti yükseldi

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Bankalar ATM'lerden nakit çekim limitlerini yükseltti. 5 bin lira olan nakit çekim limitleri 10 bin liraya çıkartıldı.

Hesabı olanlar dikkat! ATM ücretsiz nakit çekim limiti yükseldi mask
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Banka hesabı kullananların dikkatini çekecek bir gelişme yaşandı. Bankalar ATM'lerden nakit çekim limitlerini yükseltti. 5 bin lira olan nakit çekim limitleri 10 bin liraya çıkartıldı. Karekodla ücretsiz hesaptan nakit çekimlerde de aynı limitler geçerli olacak.

Bazı bankalar ücretsiz nakit çekim ücretini 15 bin liraya kadar yükseltti.

Böylece bankaların ATM'lerinden banka kartlarıyla nakit çekimlerde ücretsiz olarak en az 10 bin lira çekilebilecek.

Bankalar konuyla ilgili müşterilerine uygulama üzerinden bildirim göndermeye başladı.

YÜZDE 200 ARTIŞ VAR

Haber7'de yer alan habere göre, Bazı bankalar 5 bin lira olan ücretsiz nakit çekim limitini yüzde 200 artırarak 15 bin liraya çıkarmış oldu.

KAREKODLU UYGULAMADA DA GEÇERLİ

Karekodla ücretsiz hesaptan nakit çekimlerde de yeni limitler uygulanacak ve 10-15 bin lira bankanın limitlerine göre çekim yapılabilecek.

Kaynak: MYNET

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16 Şub 2024 - 16:23 - Ekonomi

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