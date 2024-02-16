16 Şub 2024 - 16:10- Gündem G:

Exxen'e dev zam geldi! İşte yeni ücretler

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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital platform Exxen ve ExxenSpor abonelik ücretlerine zam yapıldı.

Exxen'e dev zam geldi! İşte yeni ücretler mask
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Şampiyonlar ligi ve diğer Avrupa kupalarının resmi yayın kuruluşu olan Exxen ve ExxenSpor abonelik ücretlerine zam yapıldı. 

Konuşanlar, Leyla ile Mecnun, Gibi, Sizi Dinliyorum gibi yerli yapımların ve UEFA avrupa liglerinin yayınlandığı platformda Exxen abonelik ücretlerine zam geldi.

Bir aylık Reklamlı Exxen üyelik ücreti 99,90 TL'den 129,00 TL'ye yükseldi. Bir aylık Reklamlı ExxenSpor paketi üyeliği ise 222,50 TL'den 289,00 TL'ye çıktı. Yıllık abonelik paketleri kaldırıldı.

Exxen’den yapılan açıklamada, "Değerli üyemiz, Türkiye'nin dijital platformu Exxen olarak içeriklerimizi zenginleştirmek ve hizmet kalitemizi daha da arttırmak için abonelik fiyatlarımızı 17 Şubat 2024 tarihinden itibaren güncelliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: KARAR

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16 Şub 2024 - 16:10 - Gündem

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