Emeklileri sevindiren haber: Bayram ikramiyesi yüzde 50 arttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli ikramiyelerine ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Önümüzdeki bayram yüzde 50 artış ile 3 bin liraya yükselteceğiz" dedi.
Erdoğan, AKP Ordu mitinginde konuştu.
Erdoğan'ın açıklaması şöyle:
Eskiden emeklilerin bayram ikramiyesi diye bir geliri yoktu, ilk defa 2018 yılında biz getirdik.
Emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde bütçe imkânlarını tekrar zorlama pahasına bir artış yapmayı planlıyoruz. Önümüzdeki bayram bu rakamı yüzde 50 artış ile 3 bin liraya yükselteceğiz. Önümüzdeki bayram yüzde 50 artış ile 3 bin liraya yükselteceğiz."
Kaynak: KARAR
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.