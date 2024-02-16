Emeklileri sevindiren haber: Bayram ikramiyesi yüzde 50 arttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli ikramiyelerine ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Önümüzdeki bayram yüzde 50 artış ile 3 bin liraya yükselteceğiz" dedi.

Erdoğan, AKP Ordu mitinginde konuştu.

Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

Eskiden emeklilerin bayram ikramiyesi diye bir geliri yoktu, ilk defa 2018 yılında biz getirdik.

Emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde bütçe imkânlarını tekrar zorlama pahasına bir artış yapmayı planlıyoruz. Önümüzdeki bayram bu rakamı yüzde 50 artış ile 3 bin liraya yükselteceğiz. Önümüzdeki bayram yüzde 50 artış ile 3 bin liraya yükselteceğiz."

Kaynak: KARAR