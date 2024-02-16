İnşaat ve Emlak sektöründe sorunların çözümü siyasilerde

YABANCILARA yapılan konut satışlarında ilk sırayı 747 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya’yı sırasıyla 710 konut satışı ile İstanbul ve 211 konut satışı ile Mersin izledi. Satışların durma noktasına geldiği Alanya’da da sektör temsilcileri siyasilere seslendi. Seaside Alanya Real Estate’in kurucusu Abdullah Tuncer, konu ile ilgili Dim TV’ye özel açıklamalarda bulundu. Tuncer, “ Türkiye’de 2022 yılı yerli ve yabancıya konut satışı bakımından son 15 yılın altın yılı oldu diyebiliriz. 2022 yılında yabancının gösterdiği bu rağbet bazı kesimler tarafından eleştirildi. Ülkemizde artan kira fiyatlarının artışı da buna bağlandı. Ülkemizde toplam satışın yüzde 4’ünü geçmemiş ve son 10 yıldaki ortalaması yüzde 2,57 iken bu küçük istatistik nasıl olurda geriye kalan yüzde 97’nin fiyatını ikiye üçe katlar diye sormuştuk. Yabancıların hem kiralama hem de satın alma yönündeki talebi geçtiğimiz seçim sürecinde siyasi bir malzeme olarak kullanıldı. Gidilen politika değişikliğiyle yabancıların ikamet izinleri uzatılmadı. Yabancıların ülkemizde ihtiyaçları olan elektrik, su, internet gibi aboneliklerine geçici de olsa kısıtlamalar getirildi. Karşılarına zorluklar çıkartıldı. Yabancılar ülkemizde banka hesaplarını açarken bir takım zorluklar yaşadılar. 2023 yılı ocak ayıyla 2024 yılı ocak ayı kıyaslanacak olursa geçen yıl Antalya’da bin 500 daire satılmışken şuan 700 daire satılmış durumda. Ülkemizdeki konut fiyatlarının ve kiralama fiyatlarının artması yabancı talebine bağlı değildir. Bu bütün dünyada var olan enflasyondur. Örneğin inşaat malzemeleri en az 10 kat artmış durumda. Önümüzde bir yerel seçim var. Adaylarımız sürekli esnafların yanında olduğunu vurguluyor. Siyasilerin artık inşaat ve emlak sektörünün de yanında durabildiklerini açıkça göstermelerini bekliyoruz” ifadelerini kullandı. (RAMAZAN ÖZDEMİR)