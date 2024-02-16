16 Şub 2024 - 15:02- Ekonomi G:

Akbank'tan emekliye rekor promosyon! Tamı tamına 25.000 TL

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Milyonlarca emeklinin maaşlarına yapılan zamın ardından dikkatler promosyon ödemelerine çevrildi. 2024 emekli promosyon ödemelerine ilişkin gelişmeler yaşanırken, Akbank’tan emekli müşterilere yönelik sevindirici bir duyuru geldi.

Akbank'tan emekliye rekor promosyon! Tamı tamına 25.000 TL mask
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2024 emekli promosyon ödemeleri üzerindeki merak sona eriyor. Akbank, emekli müşterileri için promosyon ödemelerinde değişiklik yaptı ve bu değişiklikle birlikte emeklilere ek avantajlar sunmaya hazırlanıyor. Maaşlarını Akbank’a taşıyan emekliler, daha fazla promosyon ödemesinden faydalanacaklar.

Akbank Promosyon Kampanyası Detayları:

Akbank, emekli müşterilerine özel olarak düzenlediği promosyon kampanyasında büyük bir esneklik ve avantaj sağlıyor. Kampanya kapsamında, emekli maaşlarına göre belirlenen farklı tutarlarda promosyon ödemeleri yapılacak. İşte Akbank’ın emeklilere sunacağı promosyon tutarları:

3.500 TL ile 7.500 TL arasında maaş alanlara: 7.000 TL promosyon
7.500 TL ile 10.000 TL arasında maaş alanlara: 9.000 TL promosyon
10.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 10.000 TL promosyon
Bu avantajlı kampanya ile Akbank, emekli müşterilerine ekonomik olarak daha güçlü bir destek sunmayı amaçlıyor. Emekliler, maaşlarını Akbank’a taşıyarak bu özel promosyon fırsatından yararlanabilirler.

Sonuç:

Akbank’ın emeklilere yönelik promosyon kampanyası, emeklilerin maddi anlamda daha rahat bir yaşam sürmelerine katkı sağlayacak. Bu özel kampanya ile emekliler, maaşlarını Akbank’a taşıyarak ek avantajlardan faydalanabilecekler. Akbank’ın emeklilere yönelik bu destekleyici yaklaşımı, emekli vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor.

# 2024, devam

16 Şub 2024 - 15:02 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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