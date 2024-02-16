Başkan Yücel'den Alanya halkına davet 

Geçtiğimiz günlerde ‘önce kadınlar’ denilerek MHP Kadın Seçmen İletişim Merkezi’nin açılışı büyük bir coşkuyla gerçekleştirilmişti. 17 Şubat Cumartesi ( yarın) saat 14.00’te Saray Mahallesi, Salı Pazarı karşısında MHP Alanya İlçe Başkanlığı Seçmen İletişim Merkezi’nin açılışı gerçekleştirilecek. Açılışa; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, önceki dönem Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durgun, MHP Antalya İl Başkanı Onur Temel, Cumhur İttifakı paydaşlarının tamamı ile hem Cumhur İttifakı’na hem de Başkan Yücel’e gönül vermiş vatandaşlar katılacak.

BAŞKAN YÜCEL: TÜM VATANDAŞLARIMIZ DAVETLİDİR

Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, açılışa tüm vatandaşları davet etti. Başkan Yücel, “Kıymetli hemşerilerim, Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı olarak çıktığımız bu kutlu yolda, Milliyetçi Hareket Partisi Alanya Seçmen İletişim Merkezimizi 17 Şubat Cumartesi günü, saat 14.00’te Saray Mahallesi, Kapalı Salı Pazarı karşısında hizmete açıyoruz. Açılışımıza tüm vatandaşlarımız davetlidir. Biz hazırız, kararlıyız. Ayırmadan, ayrışmadan Alanya’mız için, memleketimiz için canla başla çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.