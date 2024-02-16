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Son dakika - Rus muhalif Navalny öldü

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Rusya'da cezaevinde bulunan muhalif Alexei Navalny hayatını kaybetti. Navalny'nin ekibi, geçtiğimiz haftalarda Rus muhalifin, Rusya cezaevi sisteminde "yok olduğunu" bildirmişti.

Son dakika - Rus muhalif Navalny öldü mask
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Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin cezaevinde hayatını kaybettiği haberi dünya çapında şok etkisi yarattı. Navalni'nin ölümüne dair ilk haberler, yakınlarının ve destekçilerinin sosyal medya paylaşımlarıyla geldi.

Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, Navalni'nin uzun süredir sağlık sorunları yaşadığı ve cezaevi koşullarının da sağlığını olumsuz etkilediği biliniyordu. Navalni'nin destekçileri, ölümüne cezaevi yönetiminin ihmalkarlığı ve Putin rejiminin siyasi baskıları neden olduğunu savunuyor. Navalni, 2021 yılında Rusya'ya dönüşünde gözaltına alınmış ve hapse atılmıştı. Putin rejimine yönelik sert eleştirileri ve yolsuzluk iddialarıyla tanınan Navalni, hapis cezası boyunca birçok kez sağlık sorunları yaşadı ve tedavi talepleri reddedildi.

Navalni'nin ölümü, Rusya'daki siyasi baskıların ve muhaliflere yönelik zulmün artması olarak yorumlanıyor. Bu durum, Rusya ile Batı ülkeleri arasındaki gerilimi de tırmandırabilir.

# Sosyal, sağlık, açıklama, 2021, hapis

16 Şub 2024 - 14:30 - Gündem

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