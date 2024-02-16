Mehmet Yönet, son yolculuğuna uğurlandı: Cenaze törenine Bülent Arınç da katıldı

ALANYA’DA uzun yıllar terzilik ve konfeksiyonculuk yapan, son yıllarda otel işletmeciliği ile uğraşan Mehmet Yönet, dün 81 yaşında yaşamını yitirdi. Bir süre önce aort damarı yırtılan ve organ yetmezliği yaşayan Yönet, Antalya’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yönet’in vefat haberi sevenlerini yasa boğdu. Yönet’in cenazesi bugün Cuma namazına müteakip Gürses Camisi’nden alınarak Bektaş Mezarlığı’na defnedildi. Büyük kalabalık tarafından son yolculuğuna uğurlanan Yönet’in cenaze törenine Anne tarafından Alanyalı olan 22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç da katıldı. Yeni Alanya Ailesi, merhuma Allah’tan rahmet, Yönet Ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.