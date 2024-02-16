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Mehmet Yönet, son yolculuğuna uğurlandı: Cenaze törenine Bülent Arınç da katıldı

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Alanya’nın tanınmış ve sevilen isimlerinden olan turizmci Mehmet Yönet son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Anne tarafından Alanyalı olan 22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç da katıldı

Mehmet Yönet, son yolculuğuna uğurlandı: Cenaze törenine Bülent Arınç da katıldı mask
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ALANYA’DA uzun yıllar terzilik ve konfeksiyonculuk yapan, son yıllarda otel işletmeciliği ile uğraşan Mehmet Yönet, dün 81 yaşında yaşamını yitirdi. Bir süre önce aort damarı yırtılan ve organ yetmezliği yaşayan Yönet, Antalya’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yönet’in vefat haberi sevenlerini yasa boğdu. Yönet’in cenazesi bugün Cuma namazına müteakip Gürses Camisi’nden alınarak Bektaş Mezarlığı’na defnedildi. Büyük kalabalık tarafından son yolculuğuna uğurlanan Yönet’in cenaze törenine Anne tarafından Alanyalı olan 22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç da katıldı. Yeni Alanya Ailesi, merhuma Allah’tan rahmet, Yönet Ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Mehmet Yönet, son yolculuğuna uğurlandı: Cenaze törenine Bülent Arınç da katıldı

# Alanya, Antalya, Son, Otel

16 Şub 2024 - 14:28 - Gündem

Mahreç  Ramazan Özdemir

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