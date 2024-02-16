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Survivor'da Sahra'nın yarışmayı neden bıraktığı ortaya çıktı: Kocası Acun'u arayıp...

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Survivor'ın iddialı isimlerinden Sahra Işık Survivor'ı ani bir kararla bırakınca arkasında yatan sebep merak edildi. Survivor Sahra'nın özel hayatına dair ortaya atılan iddia gündem oldu. Seda Aktuğlu iddiaya göre Sahra'nın eşini aradı ve olaylar gelişti.

Survivor'da Sahra'nın yarışmayı neden bıraktığı ortaya çıktı: Kocası Acun'u arayıp... mask
Survivor'da Sahra'nın yarışmayı neden bıraktığı ortaya çıktı: Kocası Acun'u arayıp...
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Survivor'dan isteğiyle ayrılan Sahra Işık neden yarışmayı bıraktı. Sahra adayı terk edip "Hayatımı bitirmeye çalışanların beni ailemle vuran kahpelerin hayatını bitirmeye geliyorum. N.M.S" ifadelerini kullandı.


X'te Sahra'nın yarışmayı bırakmasına dair bir iddia çok konuşuldu. Yakın zamanda yarışmadan elenen Seda Aktuğlu'nun Sahra'nın eşi İdris Aybirdi'ye giderek "Adada arkandan senin servetine çökmek istediğini söylüyor" dediği ileri sürdü.


Bunun üzerine Acun Ilıcalı'yı arayan Sahra'nın kocası Aybirdi iddiaya göre Sahra ile görüştürüldü. Ağlayarak ekiple konuşan Sahra ise çekilme kararı olarak İstanbul'a hareket etti.


BOŞANMA KARARI ALIP VAZGEÇTİLER
Sahra Işık iş insanı İdris Aybirdi ile 2019 yılında evlenmişti. Evliliklerinde krizler yaşayan ikili, evlilik terapistine başvurmuştu. Boşanma davası açan çift daha sonra barışmıştı. İdris Aybirdi "Davayı tamamen geri çektik. Karşılıklı feragat ettik. Şu an ilişkimizde bir problem yok" demişti.

# sonra

16 Şub 2024 - 14:15 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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