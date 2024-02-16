Survivor'da Sahra'nın yarışmayı neden bıraktığı ortaya çıktı: Kocası Acun'u arayıp...

Survivor'dan isteğiyle ayrılan Sahra Işık neden yarışmayı bıraktı. Sahra adayı terk edip "Hayatımı bitirmeye çalışanların beni ailemle vuran kahpelerin hayatını bitirmeye geliyorum. N.M.S" ifadelerini kullandı.
X'te Sahra'nın yarışmayı bırakmasına dair bir iddia çok konuşuldu. Yakın zamanda yarışmadan elenen Seda Aktuğlu'nun Sahra'nın eşi İdris Aybirdi'ye giderek "Adada arkandan senin servetine çökmek istediğini söylüyor" dediği ileri sürdü.
Bunun üzerine Acun Ilıcalı'yı arayan Sahra'nın kocası Aybirdi iddiaya göre Sahra ile görüştürüldü. Ağlayarak ekiple konuşan Sahra ise çekilme kararı olarak İstanbul'a hareket etti.
BOŞANMA KARARI ALIP VAZGEÇTİLER
Sahra Işık iş insanı İdris Aybirdi ile 2019 yılında evlenmişti. Evliliklerinde krizler yaşayan ikili, evlilik terapistine başvurmuştu. Boşanma davası açan çift daha sonra barışmıştı. İdris Aybirdi "Davayı tamamen geri çektik. Karşılıklı feragat ettik. Şu an ilişkimizde bir problem yok" demişti.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.