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Ve Türkiye'nin 4. GSM operatörü abone alımına başladı

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Türkiye'nin Turkcell, TürkTelekom ve Vodafone'dan sonra 4'üncü GSM operatörü olarak sektöre giren NETGSM abone alımına başladı. NETGSM'in hatları "0510" numara blokuyla başlayacak.

Türkiye'nin dördüncü GSM operatörü geliyor mask
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Netgsm Yönetim Kurulu Başkanı Adem Öcal, firmanın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) 2009'da aldığı sabit telefon, sanal mobil telefon, internet servis sağlayıcılığı ve haberleşme altyapı lisanslarıyla hizmet verdiğini söyledi.

AA'nın haberine göre, Türk Telekom'un mobil hizmeti vereceklerini belirten Öcal, diğer GSM operatörlerin numaralarının da Netgsm'e taşınabileceğini kaydetti. Öcal, "Bu yılın sonuna kadar numara taşımayla birlikte 3 milyon aboneye ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Mobil telefon hizmetlerinde ilk defa sanal mobil şebeke hizmetleri kapsamında GSM çekirdek şebeke altyapılarını kurduklarını belirten Öcal, BTK'den 0510 22X XXXX numara bloku aldıklarını ve test olarak geçen yıl hizmet vermeye başladıklarını bildirdi.

Öcal, halihazırda sabit telefon hizmetleri kapsamında 200 bine yaklaşan VoIP/SMS/internet abonesiyle imtiyazlı grup firmalarının arkasından 4'üncü sıraya yükseldikleri bilgisini verdi.

Mobilite ihtiyacının baz istasyonunu mobil operatörlerle ortak kullanan ancak diğer altyapının tamamı kendisine ait olan operatörlerle kurulmasını zaruri hale getirdiğini ifade eden Öcal, "Sanal mobil şebeke hizmeti, kıt kamu kaynağı olan GSM için tahsis edilen frekansları yayan baz istasyonlarını, kirasını vererek diğer mobil operatörlerle ortak kullanan mobil operatördür ve işletmesel anlamda onlardan farkı yoktur" diye konuştu.

Öcal, BTK'ye yaptıkları başvurulara ilişkin onayları geçen yılın sonu itibarıyla aldıklarını dile getirerek, "Gerekli başvuruları yaptık. Abone alımı herhangi bir bayiye gitmeden, e- Devlet veya akıllı telefonlardaki yapay zeka doğrulamalı mobil uygulama üzerinden yapılabiliyor. Abone alımına bu ay itibarıyla başladık" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

# Devlet, internet

16 Şub 2024 - 13:50 - Ekonomi

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