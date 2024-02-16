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Cübbeli Ahmet'ten Acun Ilıcalı'ya sert tepki: "Ahirette ceza olarak gelecek"

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Emre Dorman'ın Ramazan ayında TV8 ekranlarında program yapacak olmasına kızan Cübbeli Ahmet Hoca, Acun Ilıcalı'ya dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Cübbeli, "Dini inkar eden Emre Dorman'ı TV 8'de din adına iftarda ve sahurda konuşturması, Acun Ilıcalı'nın karşısına ahirette çıplaklıktan daha büyük bir ceza olarak çıkacaktır" dedi.

Cübbeli Ahmet'ten Acun Ilıcalı'ya sert tepki: "Ahirette ceza olarak gelecek" mask
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Kamuoyunda 'Cübbeli' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün hedefinde bu kez Acun Ilıcalı vardı. Emre Dorman'ın Ramazan ayında TV8'de program yapacak olmasına kızan Cübbeli, Acun Ilıcalı'ya Survivor programı üzerinden göndermede bulunarak dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

"ACUN KARDEŞE DİYORUM Kİ..."

Cübbeli, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda "Acun kardeşe diyorum ki; adalarda milleti kız erkek çıplak vaziyette toplamandan daha büyük hangi günahı Ramazan'da yaptığını biliyor musun? Dini inkar eden Emre Dorman'ı TV 8'de din adına iftarda sahurda konuşturması, Acun Ilıcalı'nın karşısına ahirette çıplaklıktan daha büyük bir ceza olarak çıkacaktır" ifadelerine yer verdi.

Cübbeli Ahmet'ten Acun Ilıcalı'ya sert tepki:

# Yer, Sosyal, program

16 Şub 2024 - 12:51 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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