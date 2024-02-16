Cübbeli Ahmet'ten Acun Ilıcalı'ya sert tepki: "Ahirette ceza olarak gelecek"

Kamuoyunda 'Cübbeli' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün hedefinde bu kez Acun Ilıcalı vardı. Emre Dorman'ın Ramazan ayında TV8'de program yapacak olmasına kızan Cübbeli, Acun Ilıcalı'ya Survivor programı üzerinden göndermede bulunarak dikkat çeken bir uyarıda bulundu.
"ACUN KARDEŞE DİYORUM Kİ..."
Cübbeli, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda "Acun kardeşe diyorum ki; adalarda milleti kız erkek çıplak vaziyette toplamandan daha büyük hangi günahı Ramazan'da yaptığını biliyor musun? Dini inkar eden Emre Dorman'ı TV 8'de din adına iftarda sahurda konuşturması, Acun Ilıcalı'nın karşısına ahirette çıplaklıktan daha büyük bir ceza olarak çıkacaktır" ifadelerine yer verdi.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.