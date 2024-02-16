İşte bütün bankaların emekli promosyonları: En azı ile yetinmeyin... Yapı Kredi, Garanti, Akbank, Ziraat, ING...

Emekli Promosyonları Gündemi Sarsıyor:

Emekli promosyonları, yeni yılın ilk günlerinden itibaren emeklilerin araştırdığı ve gündemine taşıdığı konular arasında yer alıyor. Garanti, Akbank, Yapı Kredi, İş Bankası ve Ziraat Bankası gibi önde gelen bankaların emekli promosyon tutarları merakla bekleniyor. Emekli promosyonları, emeklilerin aldığı maaş oranına, bankaların kampanyalarına ve sunduğu avantajlara göre farklılık gösteriyor. İşte 2024 emekli promosyonlarının ayrıntıları…

Yapı Kredi: En Çok Tercih Edilenlerden:

Yapı Kredi, 31 Ocak 2024 tarihine kadar SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilere, 9.000 TL’ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyor. Emekli maaşına göre değişen nakit promosyon tutarları, emeklilerin beklentilerini karşılıyor.

ING Bank: Ek Koşulsuz Nakit Promosyon:

ING Bank, 10 bin TL’ye varan ek koşulsuz nakit promosyonunu 10 Ocak-31 Ocak tarihleri arasında emekli maaşını 3 yıl boyunca ING’den alma taahhüdü veren, mevcut ve yeni müşterilere sunuyor. Emekliler, emekli maaşlarını ING Bank’tan almaya başladıklarında ek koşulsuz nakit promosyon avantajından yararlanıyor.

İş Bankası: SGK Emeklilerine Özel:

İş Bankası, SGK emeklilerine özel olarak 7.500 TL’ye varan promosyon ödemesi yapmaktadır. Emekli maaşı 3.500 TL’ye kadar olanlara 4.500 TL, 3.500 TL – 7.500 TL arasında olanlara 5.250 TL, 7.500 TL – 10.000 TL arasında olanlara 6.750 TL ve 10.000 TL ve üzeri olanlara 7.500 TL nakit promosyon avantajı sunuyor.

Akbank: Yüksek Promosyon, Düşük Maaşlara Özel:

Akbank, SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01-31 Ocak 2024 tarihleri arasında taşıyanlara, 3 yıl boyunca maaşlarını Akbank’tan almaya taahhüt eden emeklilere 10.000 TL’ye varan promosyon sunmaktadır. 3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 6.000 TL, 3.500 TL – 7.499 TL için 7.000 TL, 7.500 TL – 9.999 TL için 9.000 TL ve 10.000 TL ve üzeri için 10.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılıyor.

Garanti BBVA: Maaşa Göre Promosyon:

Garanti BBVA, emekli maaşlarına göre belirlenen promosyon miktarları ile dikkat çekiyor. Emekli maaşı 3.500 TL’

ye kadar olanlara 4.500 TL, 3.500 TL – 7.500 TL arasında olanlara 5.250 TL, 7.500 TL – 10.000 TL arasında olanlara 6.750 TL ve 10.000 TL ve üstünde olanlara 7.500 TL tutarında nakit promosyon sunmaktadır.

Ziraat Bankası: Geniş Kapsamlı Promosyon:

Ziraat Bankası, SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası’ndan alan müşterilere geniş kapsamlı bir promosyon paketi sunuyor. 3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL, 3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL, 7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL, 10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara ise 5.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılmaktadır.

VakıfBank: Peşin ve Nakit Promosyon:

VakıfBank, emekli maaşı tutarına göre belirlenen peşin ve nakit promosyon avantajları ile emeklilerin ilgisini çekiyor. 3.500 TL’ye kadar olanlara 3.000 TL, 3.500 – 7.500 TL arasında olanlara 3.500 TL, 7.500 – 10.000 TL arasında olanlara 4.500 TL, 10.000 TL ve üzeri olanlara ise 5.000 TL tutarında nakit promosyon ödemesi yapılmaktadır.

Bu geniş kapsamlı emekli promosyonları ile bankalar, emeklilere avantajlı seçenekler sunarak finansal anlamda destek olmayı hedefliyor. Emekliler, 2024 emekli promosyonlarından en uygun olanı seçerek maaşlarını taşıma kararı verebilirler.