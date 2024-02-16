Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları Alanya’da

ULUSLARARASI Kızılalan Dağ Bisikleti Yarışları C2 ve C1 kategorilerinde Alanya Kent Ormanı’nda oluşturulan dört kilometrelik özel dağ bisikleti parkurunda yapılacak. Yarışlara Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerin dışında Belçika, Yunanistan, İtalya, İran, Ukrayna, Kazakistan gibi ülkelerden birçok sporcu olimpiyat puanı toplayabilmek için mücadele verecek. 17 Şubat Cumartesi günü saat 10:00’da elit erkekler ve elit kadınlar startı, saat 12:00’de genç erkekler ve genç kadınlar startı verilecektir. 18 Şubat Pazar günü saat 09:00’da elit erkekler ve elit kadınlar, saat 11:00’de genç erkekler ve genç kadınlar, saat 13:00’te yıldız a erkekler ve masterlar, saat 15:00’te yıldız b erkek ve yıldız kızlar startı verilecektir. (Alanya Belediyesi/BÜLTEN)
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.