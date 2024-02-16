- Spor

Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları Alanya’da

ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından Alanya’nın ev sahipliği ile düzenlenecek olan Uluslararası Kızılalan MTB Cup Yarışları 17-18 Şubat tarihlerinde 400 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek

Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları Alanya’da mask
Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları Alanya’da
Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları Alanya’da
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

ULUSLARARASI Kızılalan Dağ Bisikleti Yarışları C2 ve C1 kategorilerinde Alanya Kent Ormanı’nda oluşturulan dört kilometrelik özel dağ bisikleti parkurunda yapılacak. Yarışlara Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerin dışında Belçika, Yunanistan, İtalya, İran, Ukrayna, Kazakistan gibi ülkelerden birçok sporcu olimpiyat puanı toplayabilmek için mücadele verecek. 17 Şubat Cumartesi günü saat 10:00’da elit erkekler ve elit kadınlar startı, saat 12:00’de genç erkekler ve genç kadınlar startı verilecektir. 18 Şubat Pazar günü saat 09:00’da elit erkekler ve elit kadınlar, saat 11:00’de genç erkekler ve genç kadınlar, saat 13:00’te yıldız a erkekler ve masterlar, saat 15:00’te yıldız b erkek ve yıldız kızlar startı verilecektir. (Alanya Belediyesi/BÜLTEN)

Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları Alanya’da

Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları Alanya’da

# türkiye, günü, Alanya, pazar, Saat, genç

16 Şub 2024 - 11:04 - Spor

Mahreç  Bülten

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Galatasaray-Sparta Prag maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte şifresiz veren kanallar mask
Galatasaray-Sparta Prag maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte şifresiz veren kanallar
Çavuşoğlu: Bunlar boş eleştiri mask
Çavuşoğlu: Bunlar boş eleştiri
Kaan Kahriman altın madalya kazandı mask
Kaan Kahriman altın madalya kazandı
Milli güreşçi Alperen Berber, Avrupa şampiyonu mask
Milli güreşçi Alperen Berber, Avrupa şampiyonu
Milli sporcu Selçuk Can'dan altın madalya mask
Milli sporcu Selçuk Can'dan altın madalya
Şimdi hesap vakti mask
Şimdi hesap vakti
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber