Alanya’da avokado üreticisinin kabusu olmuşlardı! Son işlerinde yakayı ele verdiler

ALANYA’DA evinin önünde bulunan yaklaşık 750 adet olan 3 kasa avokadosu çalınan Ü.A. isimli vatandaş, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na başvurarak şikayetçi oldu. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda; Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve asayiş ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda olay şüphelilerinin K.Y. ve A.K. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıslar düzenlenen operasyonla saklandıkları adreslerde jandarma ekiplerince yakalandılar. Çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanan şüpheliler cezaevine konuldular. ( Antalya İl Jandarma Komutanlığı /BÜLTEN)