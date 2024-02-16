ALANYA’DA evinin önünde bulunan yaklaşık 750 adet olan 3 kasa avokadosu çalınan Ü.A. isimli vatandaş, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na başvurarak şikayetçi oldu. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda; Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve asayiş ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda olay şüphelilerinin K.Y. ve A.K. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıslar düzenlenen operasyonla saklandıkları adreslerde jandarma ekiplerince yakalandılar. Çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanan şüpheliler cezaevine konuldular. ( Antalya İl Jandarma Komutanlığı /BÜLTEN)
- Asayiş
Alanya’da avokado üreticisinin kabusu olmuşlardı! Son işlerinde yakayı ele verdiler
Alanya’da yaklaşık 750 adet avokadoyu çalan 2 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından saklandıkları yerde yakalandılar
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.