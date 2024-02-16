- Asayiş

Alanya’da avokado üreticisinin kabusu olmuşlardı! Son işlerinde yakayı ele verdiler

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Alanya’da yaklaşık 750 adet avokadoyu çalan 2 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından saklandıkları yerde yakalandılar

Alanya’da avokado üreticisinin kabusu olmuşlardı! Son işlerinde yakayı ele verdiler mask
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ALANYA’DA evinin önünde bulunan yaklaşık 750 adet olan 3 kasa avokadosu çalınan Ü.A. isimli vatandaş, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na başvurarak şikayetçi oldu. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda; Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve asayiş ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda olay şüphelilerinin K.Y. ve A.K. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıslar düzenlenen operasyonla saklandıkları adreslerde jandarma ekiplerince yakalandılar. Çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanan şüpheliler cezaevine konuldular. ( Antalya İl Jandarma Komutanlığı /BÜLTEN)

# ilgili, Antalya, Alanya, Jandarma, İlçe

16 Şub 2024 - 11:03 - Asayiş

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