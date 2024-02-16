Kütahya'da AIDS paniği: Üniversite öğrencisi pozitif çıktı! Kaç kişi ile birlikte olduğu araştırılıyor

Kütahya'da ekipler fuhuşla mücadelede çalışmaları hızlandırdı. Bir üniversite öğrencisinin kendi evinde fuhuş yaptığı tespit edildi. Polislerin gözaltına aldığı yabancı uyruklu travesti sağlık kontrolüne götürülünce korkunç gerçek ortaya çıktı. 21 yaşındaki Faslı'nın AIDS virüsü taşıdığı belirlendi. Kütahya'da geçtiğimiz yılda benzer bir olay yaşanmıştı.

PARA KARŞILIĞI CİNSEL İLİŞKİ TESPİT EDİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından fuhuşla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda, Gaybi Efendi Mahallesi’nde ikamet eden Fas uyruklu üniversite öğrencisi Anouar A. (21) isimli travesti şahsın adresine müşteri olarak gelen şahıslarla para karşılığı cinsel ilişkiye girdiği tespit edildi. Şahıslara fuhuş yönünden idari işlem uygulanırken, toplum sağlığı için alınan kan tetkikleri sonucu şahsın bulaşıcı hastalık AIDS taşıdığı belirlendi. Şahıs sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.



SOSYAL MEDYADAN MÜŞTERİ BULUYORMUŞ

Sınır dışı kararı alınan yabancı uyruklu kadının bir sosyal medya hesabı aracılığıyla kendine müşteri bulduğu tespit edildi. Travesti ile cinsel ilişkiye giren kişilerin en kısa sürede sağlık merkezlerine başvurması çağrısında bulunuldu.

BİR VAKA DAHA YAŞANMIŞTI

Daha önce de Kütahya’da, fuhuş yapan bir travesti de frengi hastalığı tespit edilmişti. 2023'ün Haziran ayında gerçekleşen olayda İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Şubesinden yapılan açıklamada, polis ekiplerince düzenlenen insan ticareti ve fuhuş operasyonunda 6 şüphelinin yakalandığı belirtilmişti.



Açıklamada, operasyonda 4 mağdur kadının kurtarıldığı belirtilerek, "Mağdur kadınlardan 'Zeynep' takma adlı Özbekistan uyruklu K.G'nin (27) alınan kan testi sonucundan HIV pozitif (AIDS) olduğu tespit edilmiştir. Şahısla temaslı olan kişilerin sağlık birimlerine müracaat etmeleri önem arz etmektedir." ifadesine yer verilmişti.