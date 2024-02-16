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Maden faciası sonrası Anagold firmasının iş ilanı tepki çekti

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Erzincan İliç'te meydana gelen maden faciası sonrasında, siyanürlü toprak yığını altında kalan 9 işçiyi arama çalışmaları devam ederken, Anagold firması iş ilanı yayınladı. İlanda 'İnsanları önemseyen şirket kültürü' ifadesi yer alması tepkilere neden oldu. İlanın geri çekildiği görüldü.

Maden faciası sonrası Anagold firmasının iş ilanı tepki çekti mask
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Erzincan İliç'te 13 Şubat'ta meydana gelen maden faciası sonrasında, siyanürlü toprak yığını altında kalan 9 işçiyi arama çalışması devam ediyor. Olay sonrası tepkilerin odağına oturan Anagold firması, 15 Şubat Cuma günü kalite kontrolcü, örnekleme gibi alanların da bulunduğu toplam 8 birim için iş ilanı yayınladı. Bir süre sonra geri çekilen ilanda "İnsanları önemseyen şirket kültürü" ifadesi yer aldı.

"İLANDA "İNSANLARI ÖNEMSEYEN ŞİRKET KÜLTÜRÜ"

Toprak kayması sonrası madendeki tüm faaliyetlerin durdurulduğunu açıklamasına ve 9 işçi için arama faaliyetleri devam etmesine karşın Linkedln üzerinden iş ilanına çıkan Anagold Madencilik A.Ş., bir kez daha tepki çekti.

Gazete Duvar'ın haberine göre söz konusu ilanda "İnsanları önemseyen şirket kültürü" ifadesinin yanında şunlar yer aldı: "Dünya çapında hızla büyüyen altın madenciliği ve malzeme şirketimiz Anagold Madencilik için Maden Jeologu arıyoruz. Size şunları sağlayacağız:

- İnsanları önemseyen bir şirket kültürü

- Altın madeni sektöründe dünyanın en ayrıcalıklı tesislerinden birinde kariyer yapmak

- Hem kişisel hem de mesleki gelişim için mükemmel öğrenme deneyimi ve fırsatlar

- Şirket desteği konaklama ve diğer avantajlar/ayrıcalıklar

İLAN GERİ ÇEKİLDİ

Durumun ortaya çıkması üzerine şirketin ilanı geri çektiği görüldü. Şirketin Linkedln ilanında "Başvuruları artık kabul etmiyor" uyarısı yer aldı. Şirket "maden felaketi" olarak değerlendirilen olayla ilgili en son yaptığı yazılı açıklamada "Şirketimiz, işçi sağlığı ve güvenliğini her zaman en üst düzeyde tutmayı taahhüt etmektedir. Bu nedenle, yaşanan olayın nedenlerini tam olarak anlamak ve benzer durumların tekrarlanmasını önlemek için gereken tüm adımları atmaya kararlıyız." ifadeleri yer almıştı.

Kaynak: Sondakika

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16 Şub 2024 - 10:24 - Gündem

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