16 Şub 2024 - 10:09- Ekonomi G:

Emekli maaş ödeme takvimi 2024 Şubat! SSK, Bağkur emekli maaşı ödeme tarihi ne zaman?

ABONE OL Google News Sayfamız

2024 Ocak-Haziran dönemi için belirlenen emekli zam oranının yüzde 49,25 olarak açıklanmasıyla birlikte, milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisi ocak ayı maaşlarını zamlı olarak aldı. Şimdi ise gözler, Şubat ayı ödemelerine çevrildi. Emekliler, maaşlarını her ayın 17’si ile 26’sı arasında alıyorlar ve bu ayın ödeme tarihleri değişmedi. İşte, 2024 Şubat ayı emekli aylığı ödeme takvimi:

Emekli maaş ödeme takvimi 2024 Şubat! SSK, Bağkur emekli maaşı ödeme tarihi ne zaman? mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Emekli Maaşı Ödeme Tarihleri Takvimi 2024 Şubat || SSK, Bağkur Emekli Maaşı Ödeme Günleri Değişti Mi, Ayın Kaçında?

SSK, BAĞ-KUR 2024 EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

Emekli maaşı ödeme tarihleri, SSK ve Bağkur emeklilerinin tahsis numarasının son hanesine göre belirleniyor. Bu durumda, SSK’lı emekliler her ayın 17-26’sı arasında, Bağ-Kur’lular ise her ayın 25-28’i arasında maaşlarını alıyor.

2024 ŞUBAT AYI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

SSK emeklileri her ayın 17’si ile 26’sı arasında maaş alırken, Bağ-Kur emeklileri 25’i ile 28’i arasında maaşlarını alıyor. Ayrıca, memur emeklileri her ayın 1’i ile 5’i arasında maaş alıyorlar.

4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ:

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17’sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18’inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19’unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20’sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21’inde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22’sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23’ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24’ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25’inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26’sında maaşlarını alıyorlar.
4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ:

Tahsis numarası son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar ayın 25’inde,
Tahsis numarası son rakamı 3 ve 1 olanlar ayın 26’sında,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27’sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar ayın 28’inde maaşlarını alıyorlar.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Şubat ayı maaşlarını almaya hazırlanan emekliler için e- Devlet sisteminde yeni maaşları güncelleyerek yayımladı. Bu sayede emekliler, yılın ilk yarısında geçerli olacak olan yüzde 49,25 artırılmış maaşlarını ve yeni ek ödemelerini görebiliyorlar.

Emekli maaşlarına ilişkin ödeme tarihleri belirlenirken, emeklilerin tahsis numaralarının son rakamlarına göre günler belirleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, bu düzenlemeye göre maaşlarını almaya devam edecekler.

# Sosyal, yüzde, ne zaman, Olacak, Son, devam, 2024, Devlet, ankara, EMEKLİYE EK ZAM MEMUR, EMEKLİYE EK ZAM NE ZAMAN, EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ, EMEKLİYE EK ZAM FORMÜLÜ BULUNDU, EMEKLİYE ÖDEME BANKA, EMEKLİ MAAŞ ÖDEME, EMEKLİYE EK ZAM HABER, EMEKLİYE ÖDEME 50 BİN TL, EMEKLİYE ÖDEME, EMEKLİYE EK ZAM MÜJDESİ, EMEKLİYE EK ZAM AÇIKLAMA, EMEKLİYE EK ÖDEME, EMEKLİYE ÖDEME TARİH, EMEKLİYE EK ZAM ARTTIRILDI, EMEKLİYE EK ZAM HABERLERİ, EMEKLİYE EK ZAM MECLİS, EMEKLİYE ÖDEME BAŞLIYOR, EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TARİHİ, 16 MİLYON EMEKLİYE EK ZAM, EMEKLİ MAAŞ ÖDEMESİ, 7.500 TL ALAN EMEKLİYE EK ZAM, EMEKLİYE EK ZAM AÇIKLAMASI, EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ NE ZAMAN, EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ DEĞİŞTİ Mİ, EMEKLİYE ÖDEME DETAYLARI, EMEKLİYE EK ZAM, 16 MİLYON EMEKLİYE EK ZAM KESİNLEŞTİ, EMEKLİ MAAŞ ÖDEMELERİ, EMEKLİ MAAŞ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK, EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ

16 Şub 2024 - 10:09 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Bakandan o gruba müjde: O tasarı sonunda Meclis'e geldi! mask
Bakandan o gruba müjde: O tasarı sonunda Meclis'e geldi!
Ucuza aldım diye sevinenler dikkat zehirlenmiş olabilirsiniz! mask
Ucuza aldım diye sevinenler dikkat zehirlenmiş olabilirsiniz!
Akaryakıta görülmemiş indirim: Şimdiden uzun kuyruklar oluştu! mask
Akaryakıta görülmemiş indirim: Şimdiden uzun kuyruklar oluştu!
İkinci el araç alacaklara duyuruldu: Bunu unutan başına iş açar! Almadan önce mutlaka sildirin... mask
İkinci el araç alacaklara duyuruldu: Bunu unutan başına iş açar! Almadan önce mutlaka sildirin...
Borsa yatırımcılarına sevinçten havalara uçuracak müjde: O Şirket halka arz oluyor... Kimse beklemiyordu! mask
Borsa yatırımcılarına sevinçten havalara uçuracak müjde: O Şirket halka arz oluyor... Kimse beklemiyordu!
Zeytinyağı dolandırıcılığında akıl almaz yöntem: Kıskıvrak yakalandılar mask
Zeytinyağı dolandırıcılığında akıl almaz yöntem: Kıskıvrak yakalandılar
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber