Emekli maaş ödeme takvimi 2024 Şubat! SSK, Bağkur emekli maaşı ödeme tarihi ne zaman?

Emekli Maaşı Ödeme Tarihleri Takvimi 2024 Şubat || SSK, Bağkur Emekli Maaşı Ödeme Günleri Değişti Mi, Ayın Kaçında?

SSK, BAĞ-KUR 2024 EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

Emekli maaşı ödeme tarihleri, SSK ve Bağkur emeklilerinin tahsis numarasının son hanesine göre belirleniyor. Bu durumda, SSK’lı emekliler her ayın 17-26’sı arasında, Bağ-Kur’lular ise her ayın 25-28’i arasında maaşlarını alıyor.

2024 ŞUBAT AYI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

SSK emeklileri her ayın 17’si ile 26’sı arasında maaş alırken, Bağ-Kur emeklileri 25’i ile 28’i arasında maaşlarını alıyor. Ayrıca, memur emeklileri her ayın 1’i ile 5’i arasında maaş alıyorlar.

4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ:

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17’sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18’inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19’unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20’sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21’inde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22’sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23’ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24’ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25’inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26’sında maaşlarını alıyorlar.

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ:

Tahsis numarası son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar ayın 25’inde,

Tahsis numarası son rakamı 3 ve 1 olanlar ayın 26’sında,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27’sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar ayın 28’inde maaşlarını alıyorlar.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Şubat ayı maaşlarını almaya hazırlanan emekliler için e- Devlet sisteminde yeni maaşları güncelleyerek yayımladı. Bu sayede emekliler, yılın ilk yarısında geçerli olacak olan yüzde 49,25 artırılmış maaşlarını ve yeni ek ödemelerini görebiliyorlar.

Emekli maaşlarına ilişkin ödeme tarihleri belirlenirken, emeklilerin tahsis numaralarının son rakamlarına göre günler belirleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, bu düzenlemeye göre maaşlarını almaya devam edecekler.