Türkiye'den Gökyüzü Kalkanı girişimi

Türkiye ve Yunanistan, Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi'ne (ESSI) katılıyor. Bu gelişme, Avrupa'nın hava savunma kapasitesini önemli ölçüde artıracak ve NATO'nun Avrupa ayağını güçlendirecek.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorious'un açıklamasına göre, Türkiye ve Yunanistan, Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi'ne (ESSI) katılım sağlayacak. ABD'nin F-16 satışına onay vermesinin ardından Türkiye'nin bu girişime katılımı, NATO içindeki müttefiklik bağlarının daha da güçlenmesine işaret ediyor.

Brüksel'de gerçekleştirilen NATO savunma bakanları toplantısında konuşan Pistorious, ESSI'nin iki yeni üye ile genişlediğini duyurdu. Almanya'nın öncülüğünde kurulan bu girişimin, hava savunma sistemlerinin ortak tedariki ve kullanımını hedeflediğini belirten Pistorious, sistemlerin birbirleriyle uyumlu çalışmasının önemine vurgu yaptı.

S-400 GERGİNLİĞİNİN ARDINDAN ÖNEMLİ ADIM

Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası başlatılan bu girişim, Avrupa'nın savunma kabiliyetlerini artırmayı amaçlıyor. Türkiye'nin katılımı, özellikle Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerinin alınmasının ardından yaşanan NATO ile gerginliklerin ardından önemli bir adım olarak görülüyor.

Türkiye'nin katılımı, aynı zamanda Eurofighter Typhoon savaş uçakları konusunda Almanya ile olan işbirliğine olumlu yansıması bekleniyor. Milli Savunma Bakanlığı, F-16 satışına onayın ardından Eurofighter'lar konusunda da olumlu gelişmeler beklediğini ifade etti.

FÜZELERE KARŞI ÇOK KATMANLI SAVUNMA

ESSI'nin amacı, NATO'nun Avrupa ayağını güçlendirerek, üye ülkelerin hava savunma yeteneklerini artırmak. Girişime şu anda 19 ülke üye olup, Türkiye ve Yunanistan'ın katılımı ile bu sayı 21'e yükseliyor. ESSI, farklı menzilli füzelere karşı çok katmanlı savunma sistemlerini içeriyor.

TÜRKİYE'NİN NATO İÇİNDEKİ KONUMU GÜÇLENİYOR

Bu gelişme, Türkiye'nin NATO içindeki konumunu güçlendirirken, Avrupa'nın hava savunma kapasitesinin artırılmasında önemli bir rol oynayacak. Türkiye ve Yunanistan'ın eş zamanlı katılımı, bölgesel güvenlik ve işbirliği açısından da olumlu bir adım olarak değerlendiriliyor.