10 ülkeye yeni büyükelçi atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı atama kararlarına göre Tunus, Kuzey Makedonya, Suudi Arabistan, Slovakya, Portekiz, Cibuti Cumhuriyeti, Dominik Cumhuriyeti, Somali, Çad ve Gambiya'ya yeni büyükelçiler atandı.
Cumhurbaşkanı atama kararlarının yer aldığı 32462 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Atama kararlarına göre bazı ülkelere yeni büyükelçi atamaları yapıldı.
SUUDİ ARABİSTAN'IN DA ARASINDA OLDUĞU 10 ÜLKEYE YENİ BÜYÜKELÇİ
Tunus Büyükelçiliği'ne Ahmet Misbah Demircan, Kuzey Makedonya Büyükelçiliği'ne Fatih Ulusoy, Suudi Arabistan Büyükelçiliği'ne Emrullah İşler, Slovakya Büyükelçiliği'ne Erkan Özoral, Portekiz Büyükelçiliği'ne Haldun Koç atandı.
Ayrıca İslam İşbirliği Teşkilatı Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği'ne Cenk Uraz, Cibuti Büyükelçiliği'ne Erdal Sabri Ergen, Dominik Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Emriye Bağdagül Ormancı, Somali Büyükelçiliği'ne Alper Aktaş, Çad Büyükelçiliği'ne Cem Utkan, Gambiya Büyükelçiliği'ne Fahri Türker Oba ve Akdeniz için Birlik (AiB) nezdince Türkiye Cumhuriyeti Özel Temsilciliği'ne Fatma Seniha Nükhet Hotar atandı.
TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU'NA ATAMALAR YAPILDI
Öte yandan Türk Patent ve Marka Kurumu'nda açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliklerine Fatih Erkekoğlu ve İlker Murat Ar atandı.
Kaynak: Sondakika
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.