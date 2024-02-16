Alanya'ya da uyarı geldi! Altı bölgede yağış alarmı: Sağanak, kar, karla karışık yağmur...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre; Marmara, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güneydoğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu, Muğla, Artvin, Erzurum ve Iğdır çevreleri ile Antalya’nın batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Bolu’nun yüksek kesimleri ile Erzurum, Van, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmeyip mevcut seviyesini koruması bekleniyor.

RÜZGAR

Rüzgarın genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Karar