16 Şub 2024 - 09:15- Gündem G:

Alanya'ya da uyarı geldi! Altı bölgede yağış alarmı: Sağanak, kar, karla karışık yağmur...

ABONE OL Google News Sayfamız

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre; Marmara, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da bugün yağış bekleniyor. Yağışların, Bolu’nun yüksek kesimleri ile Erzurum, Van, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Alanya'ya da uyarı geldi! Altı bölgede yağış alarmı: Sağanak, kar, karla karışık yağmur... mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre; Marmara, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güneydoğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu, Muğla, Artvin, Erzurum ve Iğdır çevreleri ile Antalya’nın batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Bolu’nun yüksek kesimleri ile Erzurum, Van, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmeyip mevcut seviyesini koruması bekleniyor.

RÜZGAR
Rüzgarın genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Karar

# Antalya, Yüksek, sağanak, rüzgar

16 Şub 2024 - 09:15 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Mehmet Yönet'i kaybettik mask
Mehmet Yönet'i kaybettik
Yerel basının talepleri Adalet Bakanı Tunç’ta mask
Yerel basının talepleri Adalet Bakanı Tunç’ta
O kişiler ve araçların şehirden ayrılmasını valilik yasaklandı mask
O kişiler ve araçların şehirden ayrılmasını valilik yasaklandı
Antalya'da sel felaketinin bilançosu: 300 milyon TL mask
Antalya'da sel felaketinin bilançosu: 300 milyon TL
Erzincan İliç’te altın madeni faciasında yeni gelişme: Kanadalı yönetici gözaltında mask
Erzincan İliç’te altın madeni faciasında yeni gelişme: Kanadalı yönetici gözaltında
Altın fiyatları yükselişe geçti mask
Altın fiyatları yükselişe geçti
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber