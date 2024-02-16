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Diyarbakır'da dere taştı; ev ve ahırları su bastı

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ÇERMİK’TE SİNEK ÇAYI TAŞTI Diyarbakır'da etkili olan yağış nedeniyle Çermik ilçesindeki Sinek Çayı’nın debisi yükseldi.

Diyarbakır'da dere taştı; ev ve ahırları su bastı mask
Diyarbakır'da dere taştı; ev ve ahırları su bastı
Diyarbakır'da dere taştı; ev ve ahırları su bastı
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ÇERMİK’TE SİNEK ÇAYI TAŞTI

Diyarbakır'da etkili olan yağış nedeniyle Çermik ilçesindeki Sinek Çayı’nın debisi yükseldi. Çaydan taşan su, bölgedeki piknik alanlarına zarar verdi. Çermik- Ergani karayolunu da su bastı. Bazı bölgelerde araçlar yolda ilerlemede güçlük çekti. Suların tahliyesi için çalışma başlatıldı.

16 Şub 2024 - 02:15 DHA - Asayiş

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