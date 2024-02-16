Bakandan o gruba müjde: O tasarı sonunda Meclis'e geldi!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sadece emeklileri ilgilendiren bir açıklama yaptı. Emekli zamlarının dışında yapılacak 4500 liralık ek ödeme yolda...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl birinci dereceye gelen tüm kamu çalışanlarının ek göstergelerinin 3600'e çıkarılmasına yönelik söz vermişti. Erdoğan yakın zamanda bu sözün yerine getirileceğini söylemişti.

Kısa süre içinde sonuçlanması beklenen 3600 ek gösterge çalışması ile emeklilere 4500 TL ek ödeme yapılacak. 3600 ek gösterge düzenlemesi ile birlikte memur emeklileri maaşlarına yapılan yüzde 49.25 oranındaki zammın dışında ekstra bir ödeme almış olacak.

Diğer yandan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, ek göstergenin emekli memur maaşları belirlenirken ne kadar önemli olduğun vurgularken birinci dereceye gelen tüm memurların ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesini talep etmişti.

3600 EK GÖSTERGE MECLİS'TE

Emekli maaşlarına ek zam anlamına gelen 3600 ek gösterge düzenlemesi ne zaman kabul edileceğine dair Bakan Işıkhan'dan bir açıklama geldi. 3600 ek gösterge düzenlemesinin Şubat ayı bitmeden TBMM’de görüşüleceği belirtiliyor.

Binlerce memur emeklisinin dört gözle beklediğini ek 4500 liralık ödeme emeklinin bir nebze nefes olmasını sağlayacak. Meclis'e gelen ve kısa süre içinde karar çıkması beklenen 3600 ek gösterge düzenlemesi ile binlerce emekliye daha ödeme yapılmasının önü açılacak.

EMEKLİLER YILINDA BÜYÜK JEST

Uzun zamandır tartışılan 3600 ek göstergenin seçim öncesinde çözülerek emeklinin gönlünün alınması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Veda Işıkhan da yaptığı açıklama ile yapılan çalışmaları doğrular nitelikte konuştu. Bakan Işıkhan , AK Parti hükümetinin emeklilere yönelik destek politikasını sürdürdüklerini ve emeklilerin yaşam standartlarını amaçladıklarını vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi