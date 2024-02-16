- Ekonomi

Ucuza aldım diye sevinenler dikkat zehirlenmiş olabilirsiniz!

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Ucuza buldum diye stok yapanlar bu haberle yıkılıyor. Uzmanlardan acil uyarı geldi. O rakamların altında aldıysanız elinizi dahi sürmeyin. Tek bir damlası bile zehirlemeye yetiyor. İşte o ürünlerdeki büyük tehlike…

Ucuza aldım diye sevinenler dikkat zehirlenmiş olabilirsiniz! mask
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Son yıllarda e-ticaret platformunda yapılan satışlar artış gösterirken vatandaşlara sahte ürün uyarısı da peş peşe geldi. Hakiki zeytinyağı iddiası ile satılan öldük piyasa fiyatını çok altında kalan zeytinyağı fiyatlarına karşı uyarılarda gecikmedi. Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, herkesin dikkatli olması gerektiğini vurgularken litresi 250 TL altındaki yağlardan şüphe duyulması gerektiğinin altını çizdi. Çondur, hileli yağın en basit anlama yönteminin fiyatı olduğunu söyledi.

FİYATI ELE VERİYOR

Uluslararası piyasalarda zeytinyağı fiyatlarında görülen artış sahtekarları da iş başına geçirdi. Türkiye'de e-ticaret sitelerinde düşük fiyatlı hileli zeytinyağlarının satışının arttığını belirten Çondur, İspanya'daki kuraklığın dünya genelinde üretimi etkilediğini belirterek fiyat artışlarının bunun bir etkisi olduğunu söyledi. Türkiye'de geçtiğimiz yıl yaklaşık 380.000 ton zeytinyağı e üretilirken piyasadaki artan fiyatlar Türkiye'ye de yansıyor.

Tüketicilerin özellikle internet üzerinden yapılan satışlara karşı dikkatli olması gerektiğini ifade eden Çondur, düşük fiyatlı zeytinyağına karşı uyanık olunması gerektiğinin altını çizdi. Çondur, tağşiş zeytinyağının Türk Gıda Kodeksi'ne göre yasak olduğunu hatırlatarak, bu konuda hile yapanlara ağır cezaların uygulanması gerektiğini dile getirdi. Zeytinyağının fiyatları sahte olup olmadığını da ele veriyor.

ZEYTİNYAĞININ SAHTESİ NASIL ANLAŞILIR?

Son yıllarda her üründe yapılan sahtecilik zeytinyağında da görülüyor. Hileli zeytinyağları ile mücadele konusunda herkesin üzerine görev düştüğünü vurgulayan Çondur, yağların kanserojen etkiye sebep olduğunu belirterek sağlık için büyük bir tehdit oluşturduğunu söyledi. İnternet üzerinden yapılan satışlarda bazı kişilerin sahte analiz raporları ve belgelerle tüketiciyi kandırmaya çalıştığını işaret eden Çondur, bu konuda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Aydın Ticaret Borsası Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı Gıda Mühendisi Mustafa Sönmez, laboratuvar analizlerinin zeytin yağının karışımı olup olmadığını kesin bir şekilde ortaya çıkarabileceğini söyledi. Hileli yağların açığa çıkarılması için herkesin elinden gelenin en iyisini yapmak için çalıştığını ifade eden Sönmez, düşük fiyatlı ürünlere karşı dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi

# Son, internet, sağlık, türkiye

16 Şub 2024 - 02:10 - Ekonomi

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