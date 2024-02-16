Uzman isim bombayı patlattı: Duyan topuklarını tavana vura vura koşuyor... "Vakit geldi" diyerek duyurdu!

ABD enflasyon verisinin açıklanmasıyla beraber, altında kar satışları başladı. Satışların ardından 40 dolar kadar gerileyen ons altın yatırımcıları harekete geçirdi. Ons altın desteğini kaybeden gram altında ise düşüşler başladı.

ENFLASYON VERİLERİNE DEĞERLENDİRDİ

Piyasada her düşüşün bir alım fırsatı olduğunu savunan İslam Memiş, ABD enflasyon verilerinin ardından yaşanan düşüşe dikkat çekti. Ons altındaki baskıyı işaret eden finans analisti Memiş, gram altında düşüş etkisi oluşturduğunu söyledi. Altın fiyatlarındaki ibre aşağı yönlü olurken, altın fiyatları hakkındaki yeni öngörüsünü duyurdu.

ONS ALTINDA 40 DOLARLIK SATIŞ

İslam Memiş, ons altın değerlendirmesinde bulundu. Enflasyon verisi öncesinde 2030 dolar seviyelerinde olan ons altının 1900 dolar seviyelerine kadar düştüğünü işaret etti. Düşmeden önce 2050 dolar seviyesini test edebileceğini işaret etti. Elinde dolar olan vatandaşlara, ons altının düşüşte olduğu sıralarda alım fırsatı yakalayabileceğini söyledi.

Ons altında destek seviyesinin 1980 dolar olduğunu söyleyen İslam Memiş, bu rakamı beklemek yerine fırsatı değerlendirmenin önemine değindi. Ons altın bugün itibariyle 40 dolarlık kar satışına maruz kaldı.

GRAM ALTINI ETKİLEDİ

Ons altındaki gerileme, gram altın fiyatlarını da etkiledi. Piyasada 2040 - 2050 TL seviyelerinden satılan gram altında 2040 TL seviyesi destek olarak bulunuyor. Gram altındaki düşüş ise 15 TL'yi buldu. Yakın zamanlarda düğün yapacak olanlar ve elinde nakit parası bulunanlar için bir fırsat olabileceği söyleniyor. İslam Memiş, bu tarz fırsatların bu yıl içerisinde sık sık gelmeyeceğini açıkladı.

GRAM ALTINDA 3000 TL ÖNGÖRÜSÜ

Yeni yıl için tahminlerde bulunan İslam Memiş, gram altının 2500 TL - 2700 TL seviyelerine kadar yükseleceğini, yıl sonu ise 3.000 TL seviyelerine kadar yükseleceğini öngörüyor. Enflasyon verisi sonrasındaki satışların sağlıklı olmadığını söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi