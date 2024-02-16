- Ekonomi

Akaryakıta görülmemiş indirim: Şimdiden uzun kuyruklar oluştu!

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Akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlar ile birlikte vatandaşlar da araçlara binmeye korkar oldu. Dev akaryakıt zamlarının ardından sürücünün yüzünü güldüren dev indirimde akaryakıt pompalarına yansıdı. İstanbul'da o akaryakıt firması fiyatları 2 TL indirim yaptı sürücüler soluğu firma akaryakıt istasyonlarında aldı. İşte akaryakıt indirim detayları…

Akaryakıta görülmemiş indirim: Şimdiden uzun kuyruklar oluştu! mask
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AKARYAKITTA DEV İNDİRİM


İstanbul'da akaryakıt fiyatları son günlerde art arda gelen zamlarla adeta uçtu. Motorin fiyatı 44 TL'yi aşarken, benzin de 42 TL'ye yaklaştı. Bu durum araç sahiplerini isyan noktasına getirdi.

Ancak İstanbul'da faaliyet gösteren Classpet firması, adeta bir bomba patlattı. Merter ve Sefaköy şubelerinde yaptığı kampanya ile motorin fiyatlarını yaklaşık 2 lira indirimle litre fiyatını 42,49'dan satmaya başladı. LPG fiyatını ise 17.99'a çekti.

Classpet'in bu kampanyası, İstanbul'da akaryakıt fiyatlarına isyan eden araç sahiplerini sevindirdi. Kampanyanın ne kadar süreyle devam edeceği bilinmemekle birlikte, diğer firmaların da benzer kampanyalar yapması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

# Son, devam, Gelen, araç, benzin

16 Şub 2024 - 02:02 - Ekonomi

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Akaryakıta görülmemiş indirim: Şimdiden uzun kuyruklar oluştu! mask
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