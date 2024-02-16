İkinci el araç alacaklara duyuruldu: Bunu unutan başına iş açar! Almadan önce mutlaka sildirin...

İkinci el otomobil almayı düşünenlere uzmanlardan çarpıcı uyarı geldi. Otomobildeki verileri sildirmeyenler başına bela alabilir. Düşüş gösteren fiyatlardan sonra hız kazanan piyasada bunu yapmayı sakın unutmayın.

ANAHTAR KAYBOLMADAN ÖNCE YAPTIRIN

Fiyatları düşen ikinci el otomobillerde uzmanlardan dikkat çeken uyarı geldi. Son dönemlerde sağlamlık ve güvenlik konusunda endişeler oluşturan ikinci el otomobillerde Çilingir Emir Şatak, önlemler alınması gerektiğini paylaştı. Gazetevatan.com'a açıklamalar yapan Şatak, otomobil ticaretinde yedek anahtarın olmaması halinde bir çıkartılması gerektiğini söyledi. Yedek anahtarın risk taşıdığını söyleyerek, anahtar kaybolma durumunda maliyet aksi halde 2 - 3 katına kadar yükseliyor.

ARACINIZIN BEYNİNDEN SİLDİRİN

Anahtarı kabedenlerin ya da ikinci el otomobil alanların yeni anahtar çıkartması tavsiye ediliyor. Şatak, bu durumlarda aracın beyninden o anahtarın silinmesi gerektiği konusunda uyardı. Aracın beyninde birden fazla anahtarın kayıtlı olabileceği söylenerek, güvenlik için risk durumunu ortaya sunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi