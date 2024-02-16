Borsa yatırımcılarına sevinçten havalara uçuracak müjde: O Şirket halka arz oluyor... Kimse beklemiyordu!

Borsa İstanbul yatırımcıları yakından ilgilendiren haberler vermeye devam ediyor. Bu kapsamda yeni bir halka arzın gerçekleşeceği ve Türkiye’nin lider filo kiralama şirketlerinden biri olan İntercity’nin halka arz edileceği öğrenildi. Öte yandan söz konusu bu şirket, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı yirmi beş ayrı federasyon ile araç sponsorluğu anlaşmasına imza attı.

YENİ HALKA ARZ YATIRIMCIYI HEYECANLANDIRACAK

Halk TV’de yer alan habere göre Intercity, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı yirmi beş ayrı federasyon ile araç sponsorluğu anlaşmasına imza attı. Söz konusu anlaşmanın imza töreni İstanbul Park’ta düzenlenirken tören Intercity Yinetim Kurulu Başkanı Vural Ak’ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Törene ilgili federasyonların başkan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

O FİRMALAR SPORNSORLUK ANLAŞMASINDA BULUNUYOR

Sponsorluk anlaşması imzalanan federasyonlar arasında şu isimler bulunuyor:

Türkiye Atıcılık Federasyonu, Türkiye Atletizm Federasyonu, Türkiye Badminton Federasyonu, Türkiye Binicilik Federasyonu, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu, Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu, Türkiye Buz Pateni Federasyonu, Türkiye Cimnastik Federasyonu, Türkiye E-Spor Federasyonu, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu, Türkiye Hentbol Federasyonu, Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu, Türkiye Hokey Federasyonu, Türkiye Judo Federasyonu, Türkiye Kano Federasyonu, Türkiye Kürek Federasyonu, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu, Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu, Türkiye Ragbi Federasyonu, Türkiye Satranç Federasyonu, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, Türkiye Sutopu Federasyonu, Türkiye Triatlon Federasyonu ve Türkiye Yelken Federasyonu.

HALKA ARZ MÜJDESİ

Intercity Yinetim Kurulu Başkanı Vural Ak, kısa süre sonra halka arz planları olduklarını ifade ederek, “Kurulduğumuz günden bu yana gerçekleştirdiğimiz ilklerle sektöre liderlik etmenin sorumluluğunu da üstlendik. Müşterilerimizle kurduğumuz uzun vadeli ve güvene dayalı ilişkilerle kendi alanımızda dünya çapında ses getirebilecek bir büyüklüğe ulaştık. Bu kapsamda 2024 yılı gündemlerimizden birisi de halka arz olacak. Süreçle ilgili başvurularımızı yaptık ve süreç devam ediyor. Başvurularımızın en kısa zamanda sonuçlanmasını öngörüyoruz” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi