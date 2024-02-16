Destek zamanı

TRENDYOL Süper Lig'de 28 puanla 15. sırada yer alan Corendon Alanyaspor, alt sıralardan kurtulmak adına 18 Şubat Pazar günü saat 13.30'da önemli bir mücadeleye çıkacak. Ateş hattının sıcaklığını ensesinde hisseden turuncu yeşilli ekip, Oba Stadyumu'da son haftaların formsuz ekibi Adana Demirspor'u ağırlayacak. Fenerbahçe maçından sonra takıma 1 gün izin veren Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, geçtiğimiz salı günü Adana Demirspor maçı hazırlıklarını başlatmıştı. Çalışmalarını dün tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdüren Alanyaspor'da tüm planlar 3 puan üzerine kuruluyor. Dün yapılan taktik antrenmanından önce oyuncularıyla yaptığı toplantıda maçın önemini hatırlatan Tekke, alınacak 3 puanın gelecek haftalar için büyük bir fırsat olduğunu yineledi. Taraftarlara da çağrıda bulunan 46 yaşındaki teknik adam, "Pazar günü taraftarlarımız bizi yalnız bırakmasın" dedi. Corendon Alanyaspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına bugün devam edecek. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Spor Servisi