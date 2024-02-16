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'Çiftçimizin yanındayız'

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CHP Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik, Elikesik Mahallesi’nde etkili olan dolu yağışı nedeniyle zarar gören seralarda incelemelerde bulunurken "Üretimin zorluğunu biliyorum. Burada zarar gören çiftçilerimize destek vereceğiz” dedi

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ALANYA'DA önceki gün gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağmur ve şiddetli dolu yağışı Elikesik Mahallesi’nde seralar, tarlalar ve yolların su altında kalmasına neden oldu. Yaşanan felaket sonrasında zarar gören ekili alanlara giderek üreticileri ziyaret eden CHP Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik, geçmiş olsun dileklerini iletti. Özçelik şunları söyledi: “En küçük zarar bile üretici için kayıptır. Bizler üretimin zorluğunu ve değerini biliyoruz. Zor gününde üreticilerimizin yanında olmak için alana gittik, neler yapabileceğimizi sorduk. Seralarda aşırı dolu yağışı nedeniyle çökmeler, naylon yırtılmaları olmuş ve ürünler zarar görmüş. Tespitlerimizden sonra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek ile de telefonda görüşerek birlikte neler yapabileceğimizi konuştuk. Antalya ve çevresinde meydana gelen aşırı yağışlardan etkilenen bölge ile birlikte Elikesik'teki çiftçilerimize de naylon, fide ve diğer ihtiyaçlarla ilgili olarak yardım yapacağız” dedi. (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi

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16 Şub 2024 - 01:38 - Siyaset

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