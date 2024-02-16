16 Şub 2024 - 01:36- Siyaset G:

Başkan Yücel esnaf sofrasına konuk oldu

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ALANYA Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, esnaf Rasim Çintaş ve Burak Vural’ın daveti üzerine Eczacılar Caddesi üzerinde faaliyet gösteren işletme sahipleriyle kahvaltı programında bir araya geldi.

Başkan Yücel esnaf sofrasına konuk oldu mask
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Esnaflarla sohbet edip, taleplerini dinleyen Başkan Yücel, yeni dönem yapılanması ve hedefleri hakkında esnaflarla fikir alışverişinde bulundu. Esnaflar da Başkan Yücel’e taleplerini ileterek bölge, esnaflar için yapılan çalışmalar için teşekkür ettiler. Başkan Yücel, yeni dönemde devam eden projelere ek olarak pek çok yeni çalışmayı da hayata geçireceklerini belirtti. Başkan Yücel, davetlerinden dolayı tüm esnaflara teşekkür edip, hayırlı ve bereketli işler temennisinde bulundu. ( Alanya Belediyesi/BÜLTEN)

Kaynak: Alanya Belediyesi

# Alanya, başkan, devam

16 Şub 2024 - 01:36 - Siyaset

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