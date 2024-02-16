Başkan Yücel esnaf sofrasına konuk oldu

Esnaflarla sohbet edip, taleplerini dinleyen Başkan Yücel, yeni dönem yapılanması ve hedefleri hakkında esnaflarla fikir alışverişinde bulundu. Esnaflar da Başkan Yücel’e taleplerini ileterek bölge, esnaflar için yapılan çalışmalar için teşekkür ettiler. Başkan Yücel, yeni dönemde devam eden projelere ek olarak pek çok yeni çalışmayı da hayata geçireceklerini belirtti. Başkan Yücel, davetlerinden dolayı tüm esnaflara teşekkür edip, hayırlı ve bereketli işler temennisinde bulundu. ( Alanya Belediyesi/BÜLTEN)

Kaynak: Alanya Belediyesi