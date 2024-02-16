Başkan Yücel esnaf sofrasına konuk oldu

Esnaflarla sohbet edip, taleplerini dinleyen Başkan Yücel, yeni dönem yapılanması ve hedefleri hakkında esnaflarla fikir alışverişinde bulundu. Esnaflar da Başkan Yücel’e taleplerini ileterek bölge, esnaflar için yapılan çalışmalar için teşekkür ettiler. Başkan Yücel, yeni dönemde devam eden projelere ek olarak pek çok yeni çalışmayı da hayata geçireceklerini belirtti. Başkan Yücel, davetlerinden dolayı tüm esnaflara teşekkür edip, hayırlı ve bereketli işler temennisinde bulundu. ( Alanya Belediyesi/BÜLTEN)
Kaynak: Alanya Belediyesi
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.