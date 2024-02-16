Yücel'e bakan desteği

YEREL seçimler öncesinde seçim çalışmalarının yürütüleceği seçim ofisini yarın törenle açacak olan Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Adem Murat Yücel, açılış törenine tüm Alanya halkını davet etti. Yarın saat 14.00'de Saray Mahallesi, Hal Kavşağı Kapalı Salı Pazarı karşısında bulunan seçim ofisinin açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katılacak.
CUMHUR İTTİFAKI KENETLENECEK
Adem Murat Yücel'in seçim ofisinin açılışında Cumhur İttifakı'nın gövde gösterisi yapması beklenirken, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Başkan Yücel'in yanında olacak. Tüm Alanya halkını açılış törenine davet eden Başkan Yücel de "Bizi hiç bir zaman yalnız bırakmayan Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a Alanya halkı adına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. (İbrahim İPBÜKER)
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.