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Yücel'e bakan desteği

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Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel'in yarın yapacağı açılışa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katılacak

Yücel'e bakan desteği mask
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YEREL seçimler öncesinde seçim çalışmalarının yürütüleceği seçim ofisini yarın törenle açacak olan Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Adem Murat Yücel, açılış törenine tüm Alanya halkını davet etti. Yarın saat 14.00'de Saray Mahallesi, Hal Kavşağı Kapalı Salı Pazarı karşısında bulunan seçim ofisinin açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katılacak.


CUMHUR İTTİFAKI KENETLENECEK


Adem Murat Yücel'in seçim ofisinin açılışında Cumhur İttifakı'nın gövde gösterisi yapması beklenirken, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Başkan Yücel'in yanında olacak. Tüm Alanya halkını açılış törenine davet eden Başkan Yücel de "Bizi hiç bir zaman yalnız bırakmayan Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a Alanya halkı adına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. (İbrahim İPBÜKER)

Kaynak: Haber Merkezi

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16 Şub 2024 - 01:35 - Siyaset

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