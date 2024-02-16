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Mehmet Yönet'i kaybettik

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ALANYA’NIN tanınmış ve sevilen isimlerinden olan turizmci Mehmet Yönet, organ yetmezliği nedeniyle hayata gözlerini yumdu.

Mehmet Yönet'i kaybettik mask
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Alanya’da uzun yıllar terzilik ve konfeksiyonculuk yapan, son yıllarda otel işletmeciliği ile uğraşan Mehmet Yönet, 81 yaşında hayatını kaybetti. Bir süre önce aort damarı yırtılan ve organ yetmezliği yaşayan Yönet, Antalya’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Anne tarafından Alanyalı olan 22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın da akrabası olan Yönet’in vefat haberi sevenlerini yasa boğdu. Yönet’in cenazesinin bugün Cuma namazına müteakip Gürses Camisi’nden alınarak Bektaş Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.


Yeni Alanya Ailesi, merhuma Allah’tan rahmet, Yönet Ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi

# Son, Alanya, çoban, Otel, Antalya

16 Şub 2024 - 01:30 - Gündem

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