- Eğitim

E-KPSS başvuruları başladı

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2024 ENGELLİ Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (E-KPSS) 28 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirileceğini ifade eden Alanya Sosyal Hizmetler Müdürü Ahmet Çelik, ayın 12’sinde başlayan başvuruların 29 Şubat 2024 tarihinde sona ereceğini söyledi.

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Alanya’da şu ana kadar 64 başvurunun yapıldığını ifade eden Çelik açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Başvuru sürecini kaçıran adaylar için geç başvuru 7-8 Mart 2024 tarihleri arasında alınacaktır. Kuraya başvuracak adayların başvuruları ise 6-21 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacaktır. 2022 yılında yapılan E-KPSS sonuçları ile kura kayıtları yapıldığı tarihten itibaren 4 yıl geçerlidir. 2022-E-KPSS’ye giren veya kura başvurusu bulunan adaylar, istedikleri takdirde 2024 E-KPSS/Kura başvurularını yapabileceklerdir. Daha önce ÖMSS/E-KPSS’ye başvuran ve engel durumuna ilişkin bilgilerinde değişiklik bulunmayan adaylar için tekrar Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı Belgesi düzenlenmeyecektir. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı olan ve eğitim bilgilerinde değişiklik bulunmayan adaylar ÖSYM’nin internet sitesinden 2024 E-KPSS/KURA’ya başvurularını bireysel olarak yapabileceklerdir. İlk defa sınava girecek adaylar, E-KPSS veya kuraya başvuracak adaylardan ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde E-KPSS/KURA için gereken engel grubu bilgisi bulunmayan veya EKPSS/KURA engel grubu bilgisinde değişiklik olan adaylar için Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı Belgesi düzenlenecektir. Bu belgeyi almak isteyen müracaatçılar Alanya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünden temin edebileceklerdir.
Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı Belgesi, her aday için görevli tarafından 3 nüsha düzenlenerek aday ve görevli tarafından imzalanacaktır. 3 nüsha olarak düzenlenen ve imzalanan bu belgenin bir nüshası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğünde, bir nüshası adayda kalacaktır. Diğer nüsha ise aday tarafından başvurunun yapıldığı ÖSYM Başvuru Merkezi görevlisine teslim edilecektir. ÖMSS ve EKPSS’ye daha önceki yıllarda başvurup engel durumu değişmeyen, eğitim durumu değişen adaylar, 2020 EKPSS kılavuzundaki bilgiler doğrultusunda ÖSYM başvuru merkezlerinde kayıtlarını yenileyecektir. Ayrıca bir Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı Belgesi almalarına gerek yoktur. 65 yaşını dolduran engelli adayların EKPSS/Kura’ya başvuruları kabul edilmeyecektir. EKPSS/Kuraya yurt dışında eğitimleri tamamlamış olan engelli adaylar ile yurt dışında bir eğitim kurumundan EKPSS’nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan adaylar da başvurabileceklerdir. Adaylara Ön Kabul ve Taahhüt Belgesini aldıktan sonra diğer gerekli olan belgelerle birlikte EKPSS kılavuzundaki bilgiler doğrultusunda ÖSYM Başvuru Merkezine başvurmaları ve sınav ücretini ödemeleri gerektiği hatırlatılacaktır.” (Gülser YİĞİT)

Kaynak: Haber Merkezi

# Yer, internet, aday

16 Şub 2024 - 01:28 - Eğitim

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