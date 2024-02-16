ALKÜ’den Erasmus başarısı

Bu kapsamda, Erasmus Koordinatörlüğü tarafından 2017’den bu yana sürdürülen Erasmus KA131 Projelerinde belirlenen bütçelerin tamamı kullanıldı. Erasmus 2021 yılı KA131 Proje bütçesi için belirlenen 102 bin 400 avronun tamamının Erasmus hareketliliklerinde kullanılması, ALKÜ Erasmus Koordinatörlüğünün başarısını ortaya çıkardı.



2021 YILI PROJESİ BAŞARIYLA TAMAMLANDI



Proje için ayrılan ödeneğin yerinde kullanılması, projedeki takibi ve başarıyı ön plana çıkarırken bu durum Ulusal Ajans tarafından da başarıyla takdir ediliyor. ALKÜ, Türkiye’deki yükseköğretim kurumları içinde 2017 yılından bu yana Erasmus KA131 Proje bütçesini başarılı şekilde kullanan ve sıfır hibe iadesi yapan sayılı kurumlardan biri olmayı sürdürüyor. Projelerin ulaştığı başarı hakkında bilgi veren ALKÜ Erasmus Koordinatörü Öğr. Gör. Gülsiye Bıçak; 2021 proje yılında öğrenci öğrenim hareketliliği, öğrenci staj hareketliliği ve personel eğitim alma hareketliliği alanında toplamda 81 öğrenci ve personel hareketliliği gerçekleştirildiğini belirtti. 2021 KA131 Projesi kapsamında öğrenci ve personelin bulunduğu 26 farklı ülke ile değişimler olduğunu söyleyen Bıçak, proje için ALKÜ’ye sağlanan 102 bin 400 avroluk bütçenin tamamının başarılı şekilde kullanıldığını söyledi. Bıçak konuşmasında “Projelerin başarıya ulaşmasında tam destek sağlayan Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan’a ve ALKÜ ailesine yürekten teşekkür ederim.” dedi.



REKTÖR TÜRKDOĞAN: “ÖĞRENCİLERİMİZİN YURT DIŞI EĞİTİM İMKÂNLARI GENİŞLİYOR”



ALKÜ’nün kurulduğu günden bu yana Erasmus, Farabi, Mevlana, Orhun, Free Mover proje ve ikili iş birliklerine özel bir ilgi gösterdiğinin altını çizen ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan; bundan sonraki dönemlerde de projelerin artarak süreceğini söyledi. Tüm dünyanın gözünde olan Alanya’nın turizm, sağlık ve spor alanında öne çıktığına vurgu yapan Rektör Türkdoğan, “Öğrencilerimize sağlanan yurt dışı eğitimleri için oluşturulan projeleri yakından takip ederek yeni projelerle öğrencilerimizin yurt dışı eğitim imkânlarını genişletiyoruz. Bu projeler bizleri gururlandırırken aynı zamanda öğrencilerimizin de projelere ilgi duyması bizleri daha da heyecanlandırıyor. Üniversitemiz tarafından 2017 yılından bugüne kadar Erasmus KA131 Projeleri için belirlenen bütçelerin tamamının kullanılması, bu projelerdeki başarımızın göstergesidir. 2023 yılında Erasmus KA171 Projesi’ni de kurumumuz bünyesine dahil ederek proje bütçelerini ve hareketlilik yapılabilecek ülke çeşitliliklerini artırdık ve bundan sonraki projelerle de bu başarılara devam edeceğiz. Projelerin başarıya ulaşmasında emeği geçen ALKÜ Erasmus Koordinatörlüğü ailesine ve projelere ilgi gösteren tüm öğrencilerimiz ile personelimize teşekkür ederim.” dedi. (ALKÜ/BÜLTEN)

Kaynak: ALKÜ