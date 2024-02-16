Yerel basının talepleri Adalet Bakanı Tunç’ta

1 NİSAN 2023 tarihinde internet sitelerine resmi ilan verilmesiyle başlayan süreç hakkında Adalet Bakanı Avukat Yılmaz Tunç’a bilgiler veren KGK Bartın il Temsilcisi Mustafa Ahmet Oktay, süreç öncesi ve sonrasında oluşan talepleri aktardı. 1 Nisan 2023 tarihinden önce BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç, BİK Genel Kurul Üyeleri, BİK Ankara Bölge Müdürü Murat Yürekli, tüm Türkiye’deki BİK Bölge Müdürleri ve çalışanlarına teşekkür ettiklerinin altını çizen Oktay, özellikle icra ilanlarında belirlenen rakamların güncellenmesi gerektiğini ifade etti. Bakan Yılmaz Tunç’a yaklaşık 40 dakikalık sunum yapan Oktay, “Öncelikle Adalet Komisyonu Başkanlığı yaptığınız dönemde görüşülen internet sitelerinin resmi ilan alma hakkı alması görüşmelerinde yerel basından yana görüş bildirdiniz. Sizlere sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. BİK Genel Müdürümüz Cavit Erkılınç ve tüm BİK ekibi yoğun bir çalışma dönemi geçirdi. Bizlerin de görüşlerini aldı. Genel Müdürümüz ve ekibine de teşekkür ediyoruz. Yerel basına verdiğiniz önemi biliyoruz. Bu yüzden de sizlere taleplerimizi iletmek istiyorum” dedi.



MAHKEME İLANLARI GAZETE VE İNTERNET SİTELERİNDE YAYINLANMALI



KGK Bartın il Temsilcisi Mustafa Ahmet Oktay, icra ilanlarının resmi ilan alan gazete ve internet sitelerinde yayınlanması ile ilgili olarak kanunun yasalaşmasına rağmen, İcra Müdürlerinin inisiyatif kullanarak ilanları adliye koridorlarındaki panolarda yayınlattığını belirtti. İlanların adliyede panolarda yayınlanmasının rekabetin önlenmesi açısından sıkıntılı olduğunu belirten Oktay, “KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, tüm KGK üyeleri ve tüm internet ve yerel gazetelerin temsilcilerinin selamlarını sizlere iletiyorum. Tüm arkadaşlarımız adına konuşmak istiyorum. Mahkeme icralarının, 720 bin TL’ye kadar olan ilanları, İcra Müdürlerinin inisiyatifi ile gazete ve internet sitelerine verilmeden, Adliye panolarına asılıyor. Ayrıca 2 milyon 885 bin lirayı, 1 lira bile geçse, bu ilanlar yine İcra Müdürlerinin inisiyatifi ile ulusal gazete ve sitelere, yerelden çok daha pahalıya veriliyor. İcra ve mahkeme yolu ile satılan arsa ve konut/ işyerleri yerel medyaya verilen sınırın çok üzerinde olduğundan, ilanlar yerel basın yerine ulusal basına düşüyor. Sonuç olarak Anadolu basınına verilen söz, icra ilanlarının büyük bir bölümü verilmeyerek haksızlık yapılmakla beraber, gazete ve internet sitelerinin kapanmasına, dolayısıyla istihdam kaybına neden olmaktadır. Bunun için icra, mahkeme alt limitinin 720 bin TL’den 300 bin liraya indirilmesi ve yerel medyaya zorunlu verilmesi gerekiyor. Bu sınırın 2 milyon 885 bin TL’den en az 7 milyon TL’ye yükseltilmesini talep ve arz ediyoruz. Böylece 300 bin lira ile 7 milyon lira arasındaki ilanlar yerel medyaya verilerek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, yerel basının desteklenmesi hedefine katkı sağlayacaktır” dedi.



İNTERNET SİTELERİNDEKİ 7/24 ÇALIŞMA DURUMU



KGK Bartın İl Temsilcisi Mustafa Ahmet Oktay, İnternet haberciliği yapan fikir işçilerinin 7 gün 24 saat çalışmaları sorununu, Adalet Bakanı Avukat Yılmaz Tunç’a iletti. Oktay, “Basın İlan Kurumu’nun aracılığı ile ‘1 Nisan 2023’ tarihinden itibaren resmi ilanların internet sitelerinde ilan edilmesi ile ilgili yeni bir süreç başlamıştı. Bu noktada internet sitesi kadrosunda yer alan çalışanların çalışma saatleri koruma altına alınmıştı. Ancak fikir işçileri belirtilen saatlerden daha fazla mesai yaparak sorun yaşamaya başladı. Bu konuda bir düzenleme yapılması talebinde de bulunuyoruz. Bu konu hakkında bir düzenleme yapılmazsa, ileride işçi ve işveren arasında problemler olacaktır. Uyuşmazlık halinde anlaşmazlıklar mahkemeye taşınacak ve iş mahkemelerinin de yükü artacaktır. Türkiye’de bazı iş kolları haricinde çalışma saatleri gerekli mevzuatlarla belirlenmiştir. Bunların dışına çıkılmaması adına işçiyle işveren arasında uyuşmazlık yaşanmaması ve mahkemelerin iş yükünün arttırılmaması adına işveren ile işçiyi koruyacak yasal düzenlemelerin yapılmasını, Anadolu’da ilan alan internet siteleri adına talep ediyoruz” dedi. Adalet Bakanı Avukat Yılmaz Tunç, KGK İl Temsilcisi Mustafa Ahmet Oktay’ın istek ve taleplerini not alarak gerekli değerlendirmelerin ve görüşmelerin yapılacağını ifade etti. Bakan Tunç, “Yerel basını önemsiyoruz. Bu anlamda da gerekli destekleri geçmişte verdik, bundan sonra da vereceğiz” dedi. (KGK/BÜLTEN)

Kaynak: KGK