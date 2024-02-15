O kişiler ve araçların şehirden ayrılmasını valilik yasaklandı

Sivas Valiliği, İliç'teki altın madeninde meydana gelen facia nedeniyle kanuna aykırı eylemlere katılmak için bölgeye gidebileceği değerlendirilen şahıs ve araçların Sivas'tan çıkışının 7 gün boyunca yasaklandığını duyurdu. Duyuru şu şekilde:
"13.02. 2024 günü saat 14.00’de Erzincan ili İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması olayı ile ilgili olarak, Erzincan iline kanuna aykırı eylemlere katılmak amacıyla gidebileceği değerlendirilen şahıs ve araçların ilimizden çıkışlarının 2911 sayılı kanunun 17 ve 19. maddeleri, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/A ve 11/C maddeleri gereğince; Sivas ili coğrafi sınırları içerisinde 20/02/2024 günü saat 23.59’a kadar (7) gün süreli Valilik Makamının kararı gereğince yasaklanmıştır."
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.