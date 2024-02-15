Yağış sebebiyle 3 otomobil birbirine girdi

Nevşehir- Aksaray karayolunun 8'inci kilometresinde meydana gelen kazada aynı yönde seyir halinde olan E.A. yönetimindeki otomobil, K.B.'nin kullandığı otomobil ve H.Ö. yönetimindeki otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda zincirleme kazaya karıştı.
7 KİŞİ YARALANDI
Kazada, sürücüler ile otomobillerdeki M.K., H.K., R.Ö. ve H.K.Ö., yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, 7 yaralıyı hastaneye kaldırdı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.