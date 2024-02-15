Yağış sebebiyle 3 otomobil birbirine girdi

Nevşehir- Aksaray karayolunun 8'inci kilometresinde meydana gelen kazada aynı yönde seyir halinde olan E.A. yönetimindeki otomobil, K.B.'nin kullandığı otomobil ve H.Ö. yönetimindeki otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda zincirleme kazaya karıştı.

7 KİŞİ YARALANDI

Kazada, sürücüler ile otomobillerdeki M.K., H.K., R.Ö. ve H.K.Ö., yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, 7 yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Kaynak: DHA