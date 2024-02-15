- Asayiş

Yağış sebebiyle 3 otomobil birbirine girdi

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Nevşehir'de 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 7 kişi yaralandı.

Yağış sebebiyle 3 otomobil birbirine girdi mask
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Nevşehir- Aksaray karayolunun 8'inci kilometresinde meydana gelen kazada aynı yönde seyir halinde olan E.A. yönetimindeki otomobil, K.B.'nin kullandığı otomobil ve H.Ö. yönetimindeki otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda zincirleme kazaya karıştı.

7 KİŞİ YARALANDI

Kazada, sürücüler ile otomobillerdeki M.K., H.K., R.Ö. ve H.K.Ö., yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, 7 yaralıyı hastaneye kaldırdı. 

Kaynak: DHA

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15 Şub 2024 - 23:09 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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