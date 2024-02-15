15 Şub 2024 - 22:30- Magazin G:

Beyazıt Öztürk açıkladı: Yeni program...

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Beyazıt Öztürk, Beyaz Show hakkında bomba bir açıklama ile geldi. İşte Beyazıt Öztürk'ün yeni programı...

Beyazıt Öztürk açıkladı: Yeni program... mask
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Bir dönem cuma gecelerine damga vuran Beyaz Show'un geri döneceğine dair haberler sosyal medyada sık sık konuşuluyor. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı geçtiğimiz aylarda Beyaz Show'un yeniden başlayacağına dair açıklamalar yapmış ve herkesi heyecanlandırmıştı.

Son olarak Beyazıt Öztürk ise konuyla ilgili 'Öyle bir niyetimiz var başlamak gibi ama tarihi ve içeriğiyle ilgili çok iyi bir şey yapmak istiyoruz. Çünkü bıraktığımız yer çok güzeldi' ifadelerini kullanmıştı.

Sevgililer Günü'yle ilgili espirili yorumlarıyla yeniden gündeme gelen Beyazıt Öztürk yeni projelerini açıkladı. Öztürk ' Türkiye içerisinde bazı şehirlerde yardım amaçlı gösterilere çıkmaya başlayacağım. Deprem bölgesindeki çocuklar için. Onlara hazırlanıyorum şimdi' dedi.

Öztürk, Beyaz Show hakkında Acun Ilıcalı ile görüşüp görüşmediği sorulduğunda ise bomba bir yanıt verdi.

Öztürk, Acun Ilıcalı'nın Survivor'da yarışmacılara sinirlenip sandelye fırlattığı anlara gönderme yaparak 'Gerçekten kızdırdılar. Artık yaşlar geçiyor. Acun o sinirini yense beni de arayacak ama şu anlık o sinirle beni aramasın' dedi.

Kaynak: MYNET

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15 Şub 2024 - 22:30 - Magazin

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