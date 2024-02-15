- Asayiş

İki katlı evin üstüne tır uçtu

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Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde kontrolden çıkan tır, yaklaşık 10 metreden 2 katlı evin üst katına uçtu sürücü yaralandı.

İki katlı evin üstüne tır uçtu mask
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Sabah saatlerinde meydana gelen kazada  İ.Ş. yönetimindeki  meşrubat yüklü tır, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 10 metreden, Fırtına ailesine ait kimsenin yaşamadığı 2 katlı evin üst katına uçtu.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan tır sürücüsü, ambulansla hastaneyekaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

45 GÜN ÖNCE DE KAMYON ÇARPMIŞ

Fırtına ailesine ait olan evin üzerine 30 Aralık günü de M.G. yönetimindeki kamyon uçmuş, evin ikinci katının duvarı yıkılmış, sürücü yaralanmıştı. Hasar gören duvarın onarımı kaza sonrası yapılırken, tır kazası sonrası ise tamiri yapılan duvar yeniden yıkıldı. 

Kaynak: DHA

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15 Şub 2024 - 22:20 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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