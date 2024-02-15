İki katlı evin üstüne tır uçtu

Sabah saatlerinde meydana gelen kazada İ.Ş. yönetimindeki meşrubat yüklü tır, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 10 metreden, Fırtına ailesine ait kimsenin yaşamadığı 2 katlı evin üst katına uçtu.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan tır sürücüsü, ambulansla hastaneyekaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

45 GÜN ÖNCE DE KAMYON ÇARPMIŞ

Fırtına ailesine ait olan evin üzerine 30 Aralık günü de M.G. yönetimindeki kamyon uçmuş, evin ikinci katının duvarı yıkılmış, sürücü yaralanmıştı. Hasar gören duvarın onarımı kaza sonrası yapılırken, tır kazası sonrası ise tamiri yapılan duvar yeniden yıkıldı.

Kaynak: DHA