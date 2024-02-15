- Asayiş

Bariyerlere çarpan tır hurdaya döndü, sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu

ABONE OL Google News Sayfamız

Bolu'da Anadolu Otoyolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan demir yüklü tır, bariyerlere çarptı. Tırın çekici kısmı hurdaya dönerken sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Bariyerlere çarpan tır hurdaya döndü, sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Anadolu Otoyolu’nun Yukarı Soku mevkisinde meydana gelen kazada Gökhan Han yönetimindeki demir yüklü tır, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada tırın ön ve arka dingilleri koparken çekici kısmı da hurdaya döndü.

YARA ALMADAN KURTULDU

Kazanın ardından bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. tır sürücüsü Gökhan Han, kazada parçalanan çekici kısmından yara almadan kurtuldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

# ilgili, Gelen, sağlık, Polis

15 Şub 2024 - 21:45 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Antalya'da 'Kafes-39' operasyonu: 15 şüpheli yakalandı mask
Antalya'da 'Kafes-39' operasyonu: 15 şüpheli yakalandı
Korkunç kaza! İşçi servisi tır ile çarpıştı mask
Korkunç kaza! İşçi servisi tır ile çarpıştı
Önce köpeğe saldırdı; ardından motosikletlinin önüne atladı mask
Önce köpeğe saldırdı; ardından motosikletlinin önüne atladı
Site otoparkında kan donduran olay! mask
Site otoparkında kan donduran olay!
Yolcu otobüsü devrildi: 4'ü ağır 19 yaralı mask
Yolcu otobüsü devrildi: 4'ü ağır 19 yaralı
Kazara kuzenini öldürdü mask
Kazara kuzenini öldürdü
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber