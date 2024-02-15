Bariyerlere çarpan tır hurdaya döndü, sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu

Anadolu Otoyolu’nun Yukarı Soku mevkisinde meydana gelen kazada Gökhan Han yönetimindeki demir yüklü tır, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada tırın ön ve arka dingilleri koparken çekici kısmı da hurdaya döndü.
YARA ALMADAN KURTULDU
Kazanın ardından bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. tır sürücüsü Gökhan Han, kazada parçalanan çekici kısmından yara almadan kurtuldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.