- Asayiş

Komiser, polis memuru eski eşini kurşun yağmuruna tuttu

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Edirne'de polis memuru Sevda K., boşandığı eski eşi komiser Ali Y. tarafından evinde tabancayla vurularak öldürüldü.

Komiser, polis memuru eski eşini kurşun yağmuruna tuttu mask
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Edirne'de Süloğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser Ali Y., bir süre önce boşandığı, İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru eski eşi Sevda K.'nın oturduğu lojmana gitti. Burada henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada Ali Y., üzerindeki tabancayla Sevda K.'ya ateş etti.

GÖĞSÜNE İKİ KURŞUN İSABET ETTİ

Göğüs bölgesine iki kurşun isabet eden kadın kanlar içinde yığılırken, Ali Y. ise çıplak ayakla evden yaya olarak kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Sevda K., hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

1 çocuk annesi Sevda K., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan Ali Y. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor

Kaynak: DHA

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15 Şub 2024 - 21:40 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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