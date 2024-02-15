Erzincan İliç’te altın madeni faciasında yeni gelişme: Kanadalı yönetici gözaltında

Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat 2024 tarihinde, saat 14.30 sıralarında, toprak kayması meydana geldi ve milyonlarca metreküplük toprak geniş bir alanla yayıldı. Görüntüler, dağ görünümü veren bir yığma toprak kütlesinin nehir gibi aktığını gösterdi.

ERZİNCAN İLİÇ'TE ALTIN MADENİNDE HEYELAN NEDEN OLDU? YIĞIN LİÇ NEDİR?

Maden faciasının ardından yapılan sayımda 9 kişinin toprak altında olduğu belirlendi.

Toprak altında kalanları kurtarmak için başlatılan çalışmalar sürüyor.

GÖZALTINA ALINAN 8 KİŞİ ARASINDA FİRMANIN KANADALI YÖNETİCİSİ DE BULUNUYOR

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltına alınan 8 şüpheli arasında, firmanın Kanada uyruklu yetkilisinin de olduğunu bildirdi.

Bölgede keşif ve inceleme işlemlerinin yapılarak delillerin eksiksiz toplandığı kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Olay yeri ve çevresinden toprak ve su numuneleri alınmış, bu numuneler inceleme için yetkili kimya laboratuvarlarına gönderilmiştir. Olaydaki sorumlular ile kusur durumlarının tespiti açısından çevre, maden, jeoloji, kimya, inşaat, ziraat ve harita mühendisi ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanından oluşan 8 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirilerek olay yerinde gerekli incelemeler yapılmış, bilirkişilerin uzmanlık raporunu tamamlamaları beklenmektedir. Yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen deliller neticesinde, ilk tespitlere göre olayın meydana gelmesinde kusuru bulunduğu değerlendirilen ilgili firmanın işveren vekili pozisyonunda bulunan Kanada uyruklu bir kişi de dahil olmak üzere toplam 8 kişi, 14 Şubat'ta gözaltına alınmıştır."

"HEYELAN TEHLİKESİ SÜRÜYOR"



Arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü maden alanında bugün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, son duruma ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bölgedeki heyelan tehlikesinin sürdüğünü belirten Bakan Bayraktar, heyelan alanında 400 bin kamyonluk toprak kütlesi bulunduğunu ifade etti.

"İŞLETMECİ ŞİRKETTE ZAFİYET VAR"

“Kimlerin sorumluluğu varsa yargı önüne çıkacak” diyen Bakan Bayraktar, “İşletmeci şirketin yönetim düzeyinde zafiyet içinde olduğunu görüyoruz.” şeklinde konuştu. Bayraktar, yabancı işletmecinin yöneticilerinin henüz bölgeye gelmediğini söyledi.

Bakan Bayraktar, altın madeni tesisinin işletmecilik anlamında izinlerinde bir problem olmadığını söyledi.

BAKAN IŞIKHAN: DEVLETİN TÜM KURUMLARI BÖLGEDE

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise devletin tüm kurumlarının bölgede olduğunu belirterek, “Çalışmalar sürüyor. Öncelikli hedefimiz madencilerimize ulaşmak. Madenci ailelerimizin yanında olmak için bölgeye geldim.” diye konuştu.

AKADEMİSYENLERİN İNCELEMELERİ SÜRÜYOR: HEYELAN RİSKİ VAR, SİYANÜRÜN NE KADAR ETKİ ETTİĞİ İNCELENİYOR

Bölgede akademisyenlerin incelemeleri ise sürüyor.

Bölgede çok büyük bir kayma meydana geldiğini ifade eden İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Mustafa Kumral, “800 metre uzunluğunda 30 metre derinliğinde 50 metre genişliğinde bir alan kaymış vaziyette. Hem Sabırlı Deresi’ne hem de arka tarafta daha önce üretim yapılmış ancak terkedilmiş olan maden sahasına da kaymış vaziyette.” diye konuştu.

Bölgede heyelan riskinin sürdüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Kumral, şunları söyledi:

“Bu riski de göze alarak bu çalışmaların bir an önce bitmemesi gerekiyor. Risk var olduğu için diğer konular siyanür, falan bu tür konular biraz daha ikinci plana atılmış vaziyette. Heyelanı da göz önüne aldığımız da AFAD çalışanlarını da düşünmemiz gerekiyor. Yani öyle bir kontrolle gitmesi gerekiyor ki işi yapalım derken başka bir önemli kötü sonuca sebebiyet vermemek için tedbirli davranmamız gerekiyor.”

Bölgedeki siyanürün çevreye ne kadar etki ettiğinin araştırıldığını söylen Kumral, “Kendilerinin ilk buldukları verilere göre şu anda düşük seviyede devam ediyor. Ama DSİ, siyanürün ortamdan uzaklaştırılması, akarsuya, yer altı suyuna ulaşmaması için kısa, orta ve uzun vadede almaya çalışıyor. Kısa vadede hemen atığın altında set oluşturdular. Hem kaymanın içinde bulunan sıvıların ortamdan uzaklaştırılması, orada birikecek ve oradan da iç havuzlara geri pompalıyorlar. Orta vadede madenin bütün etrafını oradaki suyu ortamdan uzaklaştıracak set kurmaya çalışıyorlar. Atığa gelebilecek olan suların temiz bir şekilde başka taraftan deşarjı söz konusu olacak bu da bizim için son derece önemli.” dedi.

İŞÇİLERDEN 5'İ KONTEYNER, 3'Ü ARAÇTA, 1'İ KAMYONDA



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, felaketin yaşandığı bölgedeki çalışmalardaki son duruma ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bölgede 339’u arama kurtarma personeli olmak üzere bin 800 kişiyle çalışmaların sürdüğünü belirten Ali Yerlikaya, “Ayrıca 626 araç, 97 aydınlatma kulesi, 32 iş makinesi, 6 drone, 3 KBNR aracı, 5 metale duyarlı radar cihazı ile çalışmalar devam ediyor.” dedi.

Bakan Yerlikaya, yapılan değerlendirmelerde mahsur kalan işçilerden 5’inin bir konteyner, 3’ünün aynı bölgede araç içinde, 1 işçinin ise farklı bir bölgede kamyon içinde olduğunu söyledi.

Bakan Yerlikaya, çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.

BAKAN BAYRAKTAR’DAN SİYANÜR AÇIKLAMASI: ŞU ANDA ENDİŞE EDİLECEK BİR ŞEY YOK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çöpler Madeni’nin 2004 yılından bu yana işletme ruhsatı olduğunu söyledi. Bayraktar, madendeki son denetimin 2023’ün Ağustos ayında yapıldığını belirtirken, yapılan son denetimde dünkü kazaya ilişkin bir tespit bulunmadığını açıkladı.

Siyanür tehlikesine ilişkin de konuşan Bakan Bayraktar, “Sürekli ölçümler yapılıyor. Şu anda endişe edilecek bir şey yok.” dedi.

"ÇALIŞMALAR 10 BİLİM İNSANIYLA BİRLİKTE YÜRÜTÜLÜYOR"



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da bölgede yürütülen çalışmalara ilişkin bir açıklama yaptı.

Siyanür tehlikesi nedeniyle ilk önlem olarak maden sahasında yaşanan toprak kaymasında akan malzemenin Fırat Nehri’ne ulaşmasının engellenmesi için Sabırlı Deresi’nin menfez kapaklarının kapatıldığı belirtilen açıklamada, “Bölgeden numuneler alınıp sürekli takip etmek üzere bakanlığımızdan 10 kişilik uzman ekiple birlikte 2 georadar, 1 multistation, 2 set izleme cihazlarının bulunduğu 2 mobil cihaz ve mobil laboratuvarın da yer aldığı ekipleri bölgeye ivedilikle sevk edilmiş olup ekiplerimiz titizlikle çalışmaya başlamış ve devam etmektedir.” denildi.

Bakanlık ayrıca, yağmur nedeniyle akış sularını toplamak için tedbir olarak sızdırmazlığı sağlanmış yüze suyu toplama havuzu oluşturulduğunu bildirdi.

Bölgedeki çalışmaların jeoloji, maden ve çevre alanında uzman 10 bilim insanıyla yürütüldüğü belirtildi.

Bölgede şu an için bir kirlilik tespit edilmediği vurgulandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: İŞÇİLERİMİZE ULAŞINCAYA KADAR ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere gittiği Mısır’ın başkenti Kahire’de faciaya ilişkin açıklama yaptı.

“Erzincanlı kardeşlerime buradan geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, arama ve kurtarma çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini belirterek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ı bölgeye gönderdiğini söyledi.

Erdoğan, mahsur kalan işçiler bulunana kadar çalışmaların süreceğini söyledi.

KAYIP 7 İŞÇİNİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Maden faciasında toprak altında kalan 9 işçiden 7’sinin isimleri belli oldu.

İşçilerin, Şaban Yılmaz, Kenan Öz, İbrahim Keklik, Adnan Keklik, Hüseyin Kaya, Ramazan Çimen ve Uğur Yıldız olduğu belirlendi.

Kaynak: NTV