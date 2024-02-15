Flaş gelişme! Özgür Özel'in yardımcısı istifa etti

Son olarak adı Esenyurt ilçesi belediye başkanlığı için geçen partinin ağır toplarından Gürsel Tekin, CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu. Bugün de CHP Genel Başkanlığı'nda bir istifa gelişmesi daha yaşandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı bir açıklama yaparak aday belirleme süreciyle ilgili sert eleştiriler yaptı ve görevini bıraktığını duyurdu.

İSTİFASINI SOSYAL MEDYADA DUYURDU

Sosyal medyadan açıklama yapan Koza Yardımcı şunları söyledi

"Saygıdeğer Halkımıza ve parçası olmaktan gurur duyduğum Cumhuriyet Halk Partili yol arkadaşlarıma; Genel Başkanımızın takdiri ile geldiğim Genel Başkan Yardımcılığı görevimden bugün itibari ile istifa ederek örgütümün takdiri ile seçildiğim Parti Meclisi görevime devam ederek örgütümüzün ve seçmenlerimizin sesi olmaya devam edeceğim…"

Kaynak: Haber Merkezi