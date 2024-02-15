Ünlü oyuncudan flaş açıklama: 'İşsiz kaldım'

Onur Büyüktopçu, 2015 yılında yayınlanan 'Kiralık Aşk' dizisindeki 'Koriş' karakteriyle tanındı. 42 yaşındaki oyuncu ve sunucu, bir dönem 'Yemekteyiz' programının sunuculuğunu üstlendi.

"KORİŞ GİBİ OLMAMI İSTİYORLAR"

Geçtiğimiz yıl yaz ayında televizyon projeleri için oyunculuk ya da sunuculuk teklifi gelmemesine sitem eden Onur Büyüktopçu, 'Aramızda Kalmasın' programında konuştu.

Ünlü oyuncu ve sunucu, "Yapımcılar ya 'Koriş' gibi olmamı istiyorlar ya da başka rol getirmiyorlar. Yapımcıların da biraz silkelenmesi lazım. Herkesi aynı işte görmekten midem bulandı" dedi.

Kaynak: KARAR