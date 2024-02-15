Alanya yolunda kar engeli

Akseki-Seydişehir kara yolunda gece saatlerinden itibaren kar yağışı başladı.1825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde kar kalınlığı 15 santimetreye kadar ulaşırken, Karayolları Alacabel ekipleri vakit kaybetmeden kar temizleme çalışmalarına başladı. Yolda herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına biriken karlar temizleniyor ve şu ana kadar olumsuzluk yaşanmadığı için yolun açık olduğu bildirildi.
ZİNCİR UYARISI
Akseki Bölge Trafik ve Karayolları ekipleri yolu kullanacak olan sürücülerin zincirlerini yanlarında bulundurmalarını istedi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.