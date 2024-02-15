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Alanya yolunda kar engeli

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Antalya ve Konya arasındaki Akseki-Seydişehir karayolunda kar yağışı etkili olmaya başladı.

Alanya yolunda kar engeli mask
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Akseki-Seydişehir kara yolunda gece saatlerinden itibaren kar yağışı başladı.1825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde kar kalınlığı 15 santimetreye kadar ulaşırken, Karayolları Alacabel ekipleri vakit kaybetmeden kar temizleme çalışmalarına başladı. Yolda herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına biriken karlar temizleniyor ve şu ana kadar olumsuzluk yaşanmadığı için yolun açık olduğu bildirildi.

ZİNCİR UYARISI

Akseki Bölge Trafik ve Karayolları ekipleri yolu kullanacak olan sürücülerin zincirlerini yanlarında bulundurmalarını istedi.

Kaynak: Haber Merkezi

15 Şub 2024 - 20:33 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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