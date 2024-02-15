Zeytinyağı dolandırıcılığında akıl almaz yöntem: Kıskıvrak yakalandılar

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çifteler ilçesindeki 1 şüphelinin sahte zeytinyağı üretip, sahte markalarla sattığını tespit etti. Bir süre izlenen şüphelinin evlerine baskın yapıldı. Şüphelinin ucuz palm, pamuk, soya ve benzeri bitkisel yağların içine aroma ve endüstriyel boya ekleyip, sahte zeytinyağı ürettiği, bu yağları da sahte ve taklit markalar basarak piyasaya sürdüğü tespit edildi.
BOYA EKLEDİĞİ ANLAŞILDI
Şüphelinin aracında yapılan aramada 250 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi. Şüpheli hakkında, 'Marka hakkına tecavüz', 'Bitki gıdaları sağlığı kanununa muhalefet' ve 'Kişilerin sağlığını tehlikeye sokacak şekilde gıda maddesi üretmek' suçlarından adli soruşturma başlatıldı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince şüpheliye idari para cezası uygulandı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.