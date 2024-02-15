21 yıl aradan sonra Türkiye'ye geliyor

41 yıllık müzik kariyerinde TIME Dergisi'nin "Tüm Zamanların En İyi 11 Elektrogitaristi" listesinde yer alan, yaratıcı kişiliği ve besteleri ile adını rock tarihine altın harflerle yazdıran Malmsteen, günümüz müzik dünyasına birçok yenilik getirdi.

22 ALBÜMÜ BULUNUYOR

Eserleri ile bir nevi devrim yaparak pek çok müzisyenin bakış açısını değiştiren İsveçli müzisyen, onlarca altın ve platin plağa, dünyanın dört bir yanındaki gitar dergilerinden de aldığı 50'den fazla ödüle sahip. 2021 yılında yayınladığı "Parabellum" isimli son albümü dahil, kariyeri boyunca toplamda 22 stüdyo albüm yayınlayan Yngwie Malmsteen, 80'lerin ortasında hard-rock türünü duygusal notalarla birleştirmesiyle tanındı.

DEPREMİ UNUTMAMIŞTI

Türk halkına sevgisini her fırsatta ifade eden ünlü gitarist, 2001 ve 2003'te İstanbul ve Ankara'da konserler verdi. Yngwie Malmsteen, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sosyal medya hesaplarından da Türkiye ve Suriye halkına başsağlığı dileyen ilk ünlüler arasında yer almıştı. Elektrogitar virtüözünün Türk eşi April Malmsteen da, Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu'nda depremzedeler için düzenlenen yardım toplama çalışmalarına katılmış, ziyaretine dair görüntüleri de paylaşarak ABD'deki takipçilerine yardımda bulunma çağrısı yapmıştı.

Kaynak: DHA