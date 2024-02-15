15 Şub 2024 - 19:44- Gündem G:

İş yerinde yangın çıktı

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Mersin'de bir iş yerinde yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

İş yerinde yangın çıktı mask
İş yerinde yangın çıktı
İş yerinde yangın çıktı
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Mersin'in Erdemli ilçesinde inşaat ve tarım malzemelerinin satıldığı iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkez Mahallesi Hal Caddesi'nde inşaat ve tarım malzemelerinin satıldığı 4 katlı bir iş yerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle çevredeki binalarda bulunan vatandaşlar tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

İş yerindeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

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15 Şub 2024 - 19:44 AA Mersin- Gündem

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