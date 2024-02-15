İş yerinde yangın çıktı

Mersin'in Erdemli ilçesinde inşaat ve tarım malzemelerinin satıldığı iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkez Mahallesi Hal Caddesi'nde inşaat ve tarım malzemelerinin satıldığı 4 katlı bir iş yerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle çevredeki binalarda bulunan vatandaşlar tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

İş yerindeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA