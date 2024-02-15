15 Şub 2024 - 19:28- Gündem G:

Seçmenlerin oy kullanacağı sandıklar belli oldu

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31 Mart seçiminde, seçmenlerin oy kullanacağı sandıklar açıklandı.

Seçmenlerin oy kullanacağı sandıklar belli oldu mask
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31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kaldı. 31 Mart yerel seçimlerinde seçmenlerin oy kullanacakları sandıklar e- Devlet ve YSK'nın internet adresi üzerinden erişime açıldı. Seçmenler, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanacakları sandıkları, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) internet sitesi, e-Devlet, YSK seçmen sorgulama mobil uygulaması veya YSK çağrı merkezinden sorgulayabilecek.

Seçmenler, sadece kayıtlı oldukları sandıklarda, adrese gönderilen seçmen bilgi kağıdında yazan yer ve sandıkta oy verecek. Seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımı öncesinde de seçmenler, nerede oy kullanacağını öğrenebilecek.

Seçmenler, nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını, YSK'nin internet sitesinden, e-Devlet kapısından, YSK'nin Seçmen Sorgulama Mobil Uygulamasından veya 444 9 975 numaralı YSK Çağrı Merkezi'nden kontrol edebilecek.

YSK'dan yapılan uyarıda, seçmen kaydı sorgulama işlemlerinin sadece belirtilen kanallar aracılığıyla yapılabildiği vurgulanarak, bunlar dışında gelen e-posta, çağrı ya da mesajlara itibar edilmemesi istendi.

Kaynak: KARAR

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15 Şub 2024 - 19:28 - Gündem

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