Konut kiralarında artış sürüyor. Merkez Bankası'ndan kiraları düşürecek formül geldi

Kiralardaki artış vatandaşı zorlamaya devam ediyor. Özellikle büyükşehirlerdeki kira artışları ev bulmayı zorlaştırıyor. Artışlar enflasyona da olumsuz yansıyor. Merkez Bankası Enflasyon Raporu'nda bu duruma dikkat çekerek, kiraları düşürecek önerilerde bulundu.

İŞTE DÜŞÜŞ ÖNERİLERİ





Merkez Bankası, tüm kiraların merkezi bir platform üzerinden takibinin sağlanması, kiralamalarda belirli standartların belirlenmesi tavsiyesininde bulunduğu önerileri şu şekilde:

- Kiralık konut arzının planlanarak artırılması,

- Devlet destekli kiralık sosyal konut sistemi,

- Sermaye Piyasası Kurulu'na bağlı şirketlerle kurumsal kiralama,

- Hisseli kiracılık uygulaması,

- Konut sayısına göre kademeli vergilendirme ve boş konut vergisi de var.

Yüzde 25 kira artış sınırına da değinen Merkez Bankası, kira artışlarında bu orana uyulma oranının düşük olduğuna vurgu yaptı.

Kaynak: Haber Merkezi