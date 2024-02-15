- Ekonomi

Konut kiralarında artış sürüyor. Merkez Bankası'ndan kiraları düşürecek formül geldi

ABONE OL Google News Sayfamız

TCMB'nin Enflasyon Raporu'nda sosyal konut, hisseli kiracılık, kurumsal kiralama ve vergilendirme gibi tavsiyeler yer aldı.

Konut kiralarında artış sürüyor. Merkez Bankası'ndan kiraları düşürecek formül geldi mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Kiralardaki artış vatandaşı zorlamaya devam ediyor. Özellikle büyükşehirlerdeki kira artışları ev bulmayı zorlaştırıyor. Artışlar enflasyona da olumsuz yansıyor. Merkez Bankası Enflasyon Raporu'nda bu duruma dikkat çekerek, kiraları düşürecek önerilerde bulundu.

İŞTE DÜŞÜŞ ÖNERİLERİ

Merkez Bankası, tüm kiraların merkezi bir platform üzerinden takibinin sağlanması, kiralamalarda belirli standartların belirlenmesi tavsiyesininde bulunduğu önerileri şu şekilde:

- Kiralık konut arzının planlanarak artırılması,
- Devlet destekli kiralık sosyal konut sistemi,
- Sermaye Piyasası Kurulu'na bağlı şirketlerle kurumsal kiralama,
- Hisseli kiracılık uygulaması,
- Konut sayısına göre kademeli vergilendirme ve boş konut vergisi de var.

Yüzde 25 kira artış sınırına da değinen Merkez Bankası, kira artışlarında bu orana uyulma oranının düşük olduğuna vurgu yaptı.

Kaynak: Haber Merkezi

# devam, Sosyal, yüzde, var, Devlet, merkez

15 Şub 2024 - 19:03 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Antalya ve Alanya'da Hem ev sahipleri hem de kiracılara kötü haber: Tebliğatlar gönderilmeye başladı mask
Antalya ve Alanya'da Hem ev sahipleri hem de kiracılara kötü haber: Tebliğatlar gönderilmeye başladı
Elektrikli, ve içten yanmalı motorlara veda edin; Öyle bir teknoloji buldular ki... mask
Elektrikli, ve içten yanmalı motorlara veda edin; Öyle bir teknoloji buldular ki...
Benzine büyük zam geldi mask
Benzine büyük zam geldi
Faiz ödemem diyenlere müjde! Bankalardan düşük faizli destek kredileri... mask
Faiz ödemem diyenlere müjde! Bankalardan düşük faizli destek kredileri...
Dolar biriktirenler ter dökecek: Ünlü ekonomistten tehlike çanları mask
Dolar biriktirenler ter dökecek: Ünlü ekonomistten tehlike çanları
Ayçiçek yağı zam rekortmeni olma yolunda... mask
Ayçiçek yağı zam rekortmeni olma yolunda...
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber